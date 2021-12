Daniela Rodrice lance sa ligne de maquillage C’est déjà complet !

Il y a à peine deux jours, le célèbre tic-tac et la youtubeuse Daniela Rodrice a annoncé le lancement de sa nouvelle ligne de maquillage et, étonnamment, quelques heures plus tard, elle s’est épuisée.

C’est vrai, Daniela Rodrice l’a annoncée palette de nuances Sisterhood, cependant, s’est vendu en quelques instants.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Daniela Rodrice est l’une des figures qui fait le plus sensation dans le monde d’Internet.

C’est pour cette raison que, profitant de la notoriété qu’elle a aujourd’hui, elle a décidé de lancer son premier produit issu d’une gamme de se réconcilier.

C’est une palette d’ombres qui, comme prévu, s’est vendue en quelques heures, grâce à ses fans qui la recherchent.

A noter que le youtubeur, qui a également un podcast auquel il a laissé entendre que Danna Paola pourrait se rendre.

Quelques heures après le lancement de son produit, il a révélé qu’il était épuisé et il espère en avoir plus en stock bientôt.

C’est à travers une vidéo sur son compte YouTube officiel, où l’influenceuse a partagé les détails de sa nouvelle palette, qui a été lancée le 11 décembre dernier à minuit.

Cela a été fait avec une sécurité totale que la formule utilisée ne nuit pas du tout à la peau et respecte toutes les normes qui le permettent.

Il convient de mentionner que le prix de la palette était de 499 pesos, et chacun serait accompagné d’un message personnalisé pour les fans qui parviennent à l’acquérir.

C’est via son compte Twitter officiel qu’il a été annoncé que la palette était déjà épuisée, et a remercié ses fans, assurant que de nouveaux produits sortiraient bientôt.

Épuisé, désolé, notre fraternité est épuisée, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons bientôt », a-t-il déclaré.

C’est ainsi que ceux qui ont réussi à obtenir leur palette d’ombres ont partagé leur bonheur, cependant, il y avait des adeptes qui n’ont pas pu l’obtenir.

Je m’étais endormi, et je me suis réveillé à nouveau à cause de l’émotion », a partagé l’influenceuse.

D’autre part, c’est ainsi que Daniela Rodrice est désormais non seulement une créatrice de contenu, mais aussi une femme d’affaires, qui petit à petit fabrique ses produits pour les lancer sur le marché, tout comme le faisait la célèbre Yuya à l’époque. .

Il ne nous reste plus qu’à attendre de trouver plus de produits sur sa page officielle et bien sûr de connaître également les opinions de ceux qui l’ont obtenu.