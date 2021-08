Daniela Rodríguez, d’Enamorándonos USA, est décédée

. Daniela Rodríguez, concurrente de “Enamorándonos USA”, est décédée

Daniela Rodríguez, candidate de l’émission télévisée “Enamorándonos”, qui a épousé Darwin Cipion il y a à peine quatre mois, dans ce qui semblait être un conte de fées, est décédée, comme l’ont révélé ce jeudi différents réseaux sociaux et médias tels que People en Español.

La jeune femme, qui a participé à la première saison du programme UniMás, où elle a rencontré qui serait son mari, avait ravi le cœur des téléspectateurs et de la production, qui se sont souvenus à quel point leur romance était une question de coup de foudre.

« Au nom de toute l’équipe Enamorándonos USA, nous regrettons profondément le décès de Daniela Rodríguez. Nous souhaitons que votre âme repose en paix. Nous nous souviendrons toujours d’elle comme d’une femme heureuse, qui croyait au coup de foudre et a été la première à nouer une relation avec son mari, @flaccocipion », a ajouté le programme sur son Instagram. “Nous nous souviendrons toujours de vous, avec beaucoup d’affection.” DÉCHIRURE”.

De même, Rafael Araneda, qui a présenté l’émission télévisée avec Ana Patricia Gámez, où il a rencontré Daniela, a regretté la mort subite de la jeune fille et a consacré un message émouvant sur ses réseaux sociaux.

«Aujourd’hui, je me suis réveillé avec la triste nouvelle de la mort subite de Daniela Rodríguez. Je continue d’être choquée et très angoissée pour son mari Darwin Cipion, et pour tous les proches de ce beau couple. Tous deux nous ont montré dès le chapitre 1 de Tomber amoureux, que le coup de foudre existe bel et bien et que les distances géographiques ne seraient pas un obstacle pour renforcer leur relation et former une famille”, a déclaré le présentateur de télévision sur son Instagram, où il a partagé une photo de Daniela et son mari en costumes de mariage.

« Hier, ils étaient mariés depuis 4 mois et cette photo date du 26 avril, lorsque nous avons célébré leur mariage en studio. Quelle grande fragilité… quelle tristesse la plus profonde. Mes condoléances et mes prières pour tous ceux qui subissent le départ inattendu de Daniela, et surtout pour l’amour de sa vie… Darwin », a ajouté Araneda.

Jusqu’à présent, aucune information n’a été fournie sur la cause de la mort de Daniela, ou comment cela s’est passé, mais les réseaux étaient remplis de toutes sortes de messages de condoléances et de manifestations de l’état de choc dans lequel les internautes se sont retrouvés après la triste nouvelle.

“Wow, wow, wow, quelle grande tristesse. J’ai été sous le choc, même des frissons. Cela m’a donné une profonde tristesse comme si elle avait été ma famille, quelle grande tristesse Seigneur que Dieu l’ait dans son saint sein que Dieu la bénisse. Que s’est-il passé monsieur et le mari mes condoléances à lui et à toute la famille que j’aurai dans mes prières 🙏🏻🌹 Tomber amoureux est en deuil mon seigneur », a commenté un fan de l’émission.

Un autre a déclaré : « Ce couple était la référence parfaite que l’amour surpasse tout ! Et jusqu’à la fin ils ont montré qu’il en est ainsi. Mon âme me fait mal. Forcer leurs proches ». Et une de plus : “Dieu leur donne cette force dont leurs familles ont besoin et surtout son mari, nous nous souviendrons toujours d’elle avec cet immense sourire que me donne la tristesse que Dieu la garde dans sa sainte gloire “.