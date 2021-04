Daniele de Rossi, hospitalisée pour Covid

09/04/2021 à 20:09 CEST

Alberto Teruel

Daniele de Rossi, l’assistant de Roberto Mancini sur le banc de l’équipe nationale italienne, est hospitalisé depuis jeudi dernier en raison de problèmes respiratoires. L’ancien milieu de terrain rom a été diagnostiqué positif au coronavirus la semaine dernièreet les problèmes respiratoires ont aggravé la maladie.

De Rossi était l’un des personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 dans la concentration d’azurra il y a à peine une semaine, alors qu’il allait faire ses débuts en tant qu’assistant de Mancini. En plus de Daniele et de deux autres membres du personnel, jusqu’à huit joueurs ont été infectés et sont isolés.: Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi, Sirigu et Pessina.

Depuis qu’il a été diagnostiqué comme positif, la légende Azzurra, comme le reste des infectés, a été confinée à son domicile en suivant le protocole sanitaire. Cependant, hier, il a souffert de problèmes respiratoires et a dû être transféré à l’hôpital Spallanzani de Rome, où il se trouve actuellement.. Pour le moment, sa situation est stable et son évolution au cours des derniers jours déterminera combien de temps il devra rester à l’hôpital.

Les médias italiens insistent sur le fait que l’ancien international, qui a porté le maillot italien 117 fois et marqué 21 buts, a été admis par précaution, et que sa situation n’est pas en danger. À 37 ans, De Rossi a commencé à faire ses premiers pas sur le banc après une carrière de footballeur plus que réussie. Il était une légende absolue de Rome, où il a joué 616 matchs dans lesquels il a marqué 63 buts et distribué 53 passes décisives., et Boca Juniors a également eu le privilège de profiter de leurs services pendant sept matchs.