« Daniele De Rossi se souciait cent fois plus de Roma que Francesco Totti »

27/10/2021 à 19:06 CEST

Antonio Cassano est revenu sur BoboTV comme tous les lundis pour parler sans mâcher ses mots. L’ancien attaquant controversé de l’Inter a critiqué, cette fois, le mythe de la Rome Francesco Totti par les sifflets des supporters du stade olympique vers Luciano Spalletti à son retour sur le terrain commandant Naples. L’équipe de Spalletti a renoncé au premier match nul en Serie A contre les Romains.

Malgré les succès de Spalletti à la tête de Roma dans sa première étape entre 2005 et 2009, étant le la première fois que l’équipe italienne a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, le stade olympique a reçu l’entraîneur avec un grand coup de sifflet. De son côté, Cassano s’est strictement opposé aux huées : « Les sifflets sont une honte, Spalletti aimait et aime Roma. Il a fait des choses merveilleuses. Tout ça, pourquoi, pourquoi Totti s’est-il retiré ? Ce n’est pas normal, je deviens fou. Pour moi c’est un scandale et je le dis à contrecœur car je m’y suis retrouvé divinement. Tout cela est sorti parce que Spalletti a quitté Totti sans jouer. Je l’adore, même maintenant à 45 ans ça ferait une différence, mais quand tu t’arrêtes, tu t’arrêtes. »

Spalletti était probablement le bouc émissaire de son action pour se passer de Totti l’un des légendaires « one club man » et qui avait consacré toute sa carrière sportive à la Roma. La directive du groupe romain a déjà ordonné à Spalletti de hâter la retraite de Totti, une tâche qui a placé l’entraîneur sous les projecteurs des fans.

Cependant, Cassano n’a pas partagé les critiques des supporters roms. De plus, il a relativisé avec la considération de légende que les fans de l’équipe italienne ont envers Totti : « Il n’est pas aussi éternel que Messi ou Maradona, dans 20 ans il sera oublié. Il y avait autrefois Conti, puis Totti, maintenant peut-être Pellegrini. »

« Totti se souciait de Roma ? De Rossi cent fois plus »

L’ancien attaquant du Real Madrid a élevé De Rossi au-dessus de Totti lui-même: « De Rossi était également capitaine et est presque oublié, même si pour moi il est éternel. En 20 ans, je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi attaché à Roma, je l’ai vu pleurer après avoir perdu un derbo. Totti se souciait-il de Roma ? De Rossi cent fois plus. Totti est romaniste, mais De Rossi plus, si tu le coupes, le sang sort romanista ».

Les déclarations controversées de Cassano soulevées une vague de critiques de la part des fervents adeptes de Francesco Totti, une institution à Rome. Une fois de plus, l’ex-footballeur pyromane a donné de quoi parler dans la presse.