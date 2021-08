Daniella Álvarez a-t-elle un petit ami ou est-elle célibataire ?

in

. Daniella Álvarez est actuellement célibataire et se prépare à faire partie de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina.

Daniella Álvarez, 33 ans, sera juge pour la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, l’émission de téléréalité d’Univision dont la première est prévue en septembre.

Álvarez est une éminente présentatrice de télévision, mannequin et femme d’affaires colombienne qui est devenue célèbre après sa victoire au concours de beauté Señorita Colombia en 2011.

La participation de la star à Nuestra Belleza Latina est ses débuts majeurs à la télévision de langue espagnole aux États-Unis. Dans sa Colombie natale, la jeune femme a captivé le public par sa personnalité charismatique et sa beauté physique.

Voici ce que vous devez savoir sur la vie amoureuse de Daniella Álvarez :

lvarez est célibataire

Daniella Álvarez est actuellement célibataire après avoir mis fin à son histoire d’amour avec l’acteur espagnol Lenard Vanderaa.

En mai, Álvarez a confirmé sa rupture avec Vanderaa dans une interview exclusive avec HOLA ! USA : « Entre Lenard et moi, nous avons toujours eu des circonstances de projets et de choses qui nous ont séparés. La même chose s’est reproduite ».

Le couple a eu une histoire d’amour par intermittence au cours des trois dernières années, comme l’a annoncé la reine de beauté dans une interview à la publication américaine : “Lenard et moi avons toujours été heureux. Je pense que ce qui nous a séparés, c’est que nous nous sommes retrouvés à un moment donné en 2018, nous nous sommes séparés en 2019 et en 2020, à cause des choses de la vie, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes retrouvés ».

Malgré le fait qu’ils aient pris des chemins séparés dans leur vie, Daniella Álvarez a exprimé sa gratitude à Lenard Vanderaa pour le temps qu’ils ont passé ensemble : « Je crois que l’amour en moi, l’amour en lui, cette affection inconditionnelle et éternelle et infinie est chacun de nous même si nous ne pouvons pas être ensemble. C’est très perceptible dans notre façon de nous exprimer les uns sur les autres, de nous aimer, de savoir que parfois la vie peut nous séparer, mais ce sera pour quelque chose ».

Vanderaa est un acteur espagnol connu pour avoir participé à des séries télévisées telles que “El Bronx” et “Sitiados”.

La reine de beauté avait une relation amoureuse avec un homme d’affaires colombien

Daniella Álvarez avait une relation amoureuse avec l’homme d’affaires colombien Édgar Ochoa en avril de cette année, selon des informations rapportées par Infobae.

La romance présumée d’Álvarez et Ochoa est devenue connue de la presse après la publication d’une vidéo sur la plate-forme Instagram où le couple est apparu en train de se promener dans la ville de Santiago de Tolú en Colombie.

Édgar Ochoa est un homme d’affaires bien connu dans le domaine de la construction en Colombie. Malgré de fortes rumeurs d’une éventuelle romance, Daniella Álvarez n’a jamais parlé publiquement des informations rapportées par les médias colombiens.

Álvarez a confirmé sa rupture amoureuse avec l’acteur Lenard Vanderaa en mai, un mois après la diffusion des images en compagnie de son supposé nouveau partenaire.

Daniella Álvarez profite pleinement de sa vie de célibataire

Daniella Álvarez a récemment profité de sa vie de célibataire avec des vacances bien méritées en compagnie de sa sœur dans des pays comme la Turquie et le Liban.

Álvarez s’installera bientôt aux États-Unis pour faire partie de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina, l’une des productions les plus regardées de la programmation d’Univision.

La star colombienne fera partie du jury restreint du concours qui évaluera soigneusement chacun des candidats qui rêvent de devenir le successeur de l’actuelle reine Migbelis Castellanos.