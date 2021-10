Daniella Álvarez envisage de devenir mère

Univision Daniella Álvarez rêve de fonder une famille dans un avenir pas trop lointain.

Daniella Álvarez est l’une des stars qui font partie du jury de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina. La talentueuse colombienne a fait ses débuts à la télévision espagnole aux États-Unis avec son rôle de juge dans l’émission de téléréalité Univision.

Actuellement, Álvarez entretient une relation amoureuse consolidée avec la star de la telenovela Daniel Arenas, avec qui il a d’abord contacté pour obtenir des conseils pour sa performance en tant que juge dans Nuestra Belleza Latina 2021.

Dans une interview exclusive avec ‘Sal y Pimienta’, la reine de beauté a parlé comme jamais auparavant de sa cour avec Arenas : « Je suis avec une personne qui m’apprécie et qui m’aime, tout comme je suis. Je suis avec une personne qui m’admire et avec cette personne je peux réaliser tous mes rêves ».

Évoquant son désir latent de devenir mère dans un avenir pas trop lointain, Daniella Álvarez a avoué devant les caméras de l’émission Univision : « Mon plus grand rêve est d’être mère. Je dis toujours : ‘Je suis super heureuse, mais je serai plus heureuse le jour où je serai avec mon mari et mes enfants, et je parviendrai à construire cette maison.’ Mais bien sûr, je sais aussi que mon mari doit beaucoup m’aider. Ce doit être un mari qui est avec moi, avant même d’avoir mes enfants car un ventre c’est lourd ».

Dans sa Colombie natale, Álvarez est connue pour avoir été couronnée Miss Colombie en 2011. Après sa participation à Miss Univers 2012, la reine de beauté est revenue dans son pays pour tenter sa chance dans l’industrie du divertissement en tant que mannequin et animatrice de télévision.

En 2020, Daniella Álvarez a subi une intervention chirurgicale pour amputer sa jambe gauche à la suite de problèmes de santé qui ont commencé par une masse anormale dans son abdomen. Depuis, l’interprète de 33 ans est un exemple de force et de positivité pour les milliers d’Hispaniques qui traversent des situations de santé très similaires à celle qu’elle a vécue à l’époque.

Dans son entretien avec Lourdes Stephen pour ‘Sal y Pimienta’, la juge de Nuestra Belleza Latina 2021 a admis qu’il lui a été difficile de travailler sa patience pour s’adapter à son nouveau style de vie : « Le plus difficile est d’être patiente car c’est une vertu que je la travaille encore aujourd’hui, car j’étais agile avant. Je comprends déjà que je ne peux pas courir après mes enfants quand je les ai, je comprends que parfois je pourrai faire certaines choses et pas d’autres ».

Daniella Álvarez et Daniel Arenas : Quand avez-vous annoncé publiquement vos fiançailles ?

Début septembre, Daniel Arenas a confirmé son histoire d’amour avec Daniella Álvarez lors d’un entretien avec la journaliste Flor Rubio.

Durante la conversación con Rubio, Arenas dijo: “Mira yo creo que tú me conoces, que llegué a México hace once años y nunca hablo de mi vida privada, ni sentimental, ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ni un problème. Je suis trop heureux, oui, nous sommes en couple… Nous sortons ensemble depuis quelques mois ».

S’il est vrai qu’Álvarez reste actuellement la plupart du temps aux États-Unis en raison de ses engagements professionnels auprès d’Univision, le couple a été aperçu à plusieurs reprises dans des lieux grandioses au Mexique et en Colombie.

Actuellement, Daniel Arenas est basé à Mexico. De son côté, Daniella Álvarez est provisoirement établie entre la Colombie et les États-Unis.