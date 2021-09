Daniella Álvarez pose dans un joli maillot de bain d’un yacht

in

Indépendamment de ce qui est arrivé à sa jambe, la belle Daniella Álvarez laisse ses millions d’adeptes plus qu’étonnés par sa délicatesse, sa beauté et bien sûr sa figure de crise cardiaque inégalée dont elle se vante à chaque fois qu’elle y est autorisée.

Cette fois le ex miss Colombie a partagé une photo portant un petit maillot de bain tout en profitant de l’après-midi sur un yacht, mais cette photo a été partagée il y a plusieurs mois.

Et c’est que bien que de nombreux adeptes de l’ancien présentateur de « El Desafío » soient restés à bout de souffle, d’autres ont souligné la beauté que c’est.

Nul doute qu’à 32 ans, Daniella Álvarez est devenue une véritable icône de la beauté en Colombie.

En parallèle, des millions de personnes à travers le monde voient dans le beau modèle une véritable référence pour se perfectionner.

L’ancienne Miss Colombie, à chaque publication qu’elle fait sur ses réseaux sociaux, a toujours un but, soit montrer sa silhouette époustouflante, soit laisser un message de motivation à tous ses followers.

La mer et moi », a écrit le modèle dans la publication.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE DANIELLA LVAREZ.

Il convient de noter qu’à une occasion, le modèle, sans cacher la situation difficile à laquelle elle continue de faire face après l’amputation d’un de ses membres, a déclaré qu’elle continuait à sourire en guise de thérapie.

C’est ainsi que Daniella Álvarez, face à la situation avec stoïcisme, a déclaré que cette situation difficile l’a amenée à se sentir plus fière d’elle-même.

Et bien qu’elle-même soit parfois profondément attristée par ce qui s’est passé, elle parvient à devancer un mauvais moment de sa vie.

C’est ainsi que la présentatrice continue de se montrer pleine de force et de vitalité pour d’autres défis auxquels elle a dû faire face ces derniers mois.

Comme vous vous en souvenez peut-être, tout d’abord, il a dû amputer sa jambe gauche au milieu de l’année en raison d’une ischémie sévère qui affectait principalement le bas du corps.

Et après des mois de thérapie pour s’adapter à sa nouvelle vie, les médecins ont confirmé qu’il ne retrouvera pas non plus la mobilité de sa jambe droite.

Aussi forte que cela ait été pour elle, elle a gardé son sourire caractéristique jour après jour.

Barranquilla, en Colombie, a vu naître l’une des plus belles femmes du monde alors que Daniella Álvarez a représenté son pays dans le concours de beauté Mis Universo.

La belle jeune femme a le corps d’une déesse et même en compétition ses mensurations étaient presque parfaites, 85-63-97.