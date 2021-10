Daniella Chávez a l’air d’une beauté imposante et possède un sac cher | INSTAGRAM

Cela fait 2 jours que c’était l’anniversaire de la belle mannequin et influenceuse chilienne Daniella Chávez, qui d’ailleurs a fêté au maximum avec ses proches et ses amis, alors aujourd’hui elle a tenu à remercier son fidèle public pour les félicitations et tout ça le soutien qu’ils lui ont apporté.

Il l’a remercié par une publication dans son Instagram officiel, dans laquelle il a décidé de placer quatre photographies comme divertissement pour ses fans dans lesquelles il apparaît comme mannequin dans une robe de bal noire avec laquelle la silhouette était dessinée d’une manière incroyable.

De plus, il présumait également qu’un autre présent pour elle et cette fois pour la marque Hermès, l’un des sacs les plus renommés au monde, l’une des marques les plus chères dans ce type d’accessoires.

Il nous a fait remarquer que pour beaucoup de gens, il serait peut-être fou d’acheter quelque chose alors cher, mais elle a voulu se faire plaisir et a avoué qu’elle veut profiter de la vie car c’est aujourd’hui et on ne sait pas combien de temps on pourra en profiter.

Elle nous a également dit qu’elle était très heureuse de l’avoir acheté avec ses propres efforts, en travaillant et en se concentrant sur l’amélioration de ses capacités chaque jour, elle est très fière de ses réalisations et continuera donc à être cette travailleuse acharnée.

C’est pour cette raison qu’elle a décidé de se coiffer, de se maquiller et de se Séance photo Avec sa nouvelle acquisition, le sac Hermès qu’il porte avec tant de fierté et de bonheur, réussissant à rassembler plus de 61 000 likes en quelques heures seulement.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE ATTRAYANT DE DANI



Daniella Chávez partage son nouveau sac cher sur son Instagram.

Parmi les commentaires, nous avons pu lire comment les internautes ont décidé de la soutenir et de la féliciter pour avoir fait cet achat avec lequel elle a montré le grand amour que l’on a et que chaque sacrifice a sa récompense pour ce qu’ils considèrent comme correct qu’elle a fait cette action malgré le nombre de personnes qu’ils ne seraient pas d’accord.

Puis ses meilleurs angles démontrent une fois de plus qu’elle ne fait qu’un avec l’appareil photo, lèvres rouges, cheveux blonds et ongles recourbés qui ont laissé ses fans à bout de souffle, l’influenceuse a réussi à capter les regards et les cœurs de nouveaux utilisateurs qui la connaissaient à peine.

Dans ses histoires sur son profil, il a également partagé quelques réflexions car comme nous savons qu’il veut non seulement partager sa beauté avec nous mais aussi ses apprentissages, il a partagé une phrase qui dit » l’impossible doit être rêvé un jour pour pouvoir le faire devenir réalité », encourageant tous ceux qui la suivent à poursuivre et à se battre pour leurs rêves.

Enfin, il convient de mentionner qu’elle a visité un établissement qui avait des restaurants, des bars de piscine et bien sûr une belle plage où elle a fini de célébrer ce nouveau cycle de vie dans lequel elle n’a cessé de remercier et de se reconnaître d’avoir décrété des choses positives pour sa vie. et d’avoir lutté pour les atteindre.