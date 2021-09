in

Daniella Chávez avec seulement ses cheveux, habillée en Eva ! | Instagram

Colossal !, la belle Daniella Chávez a pensé que cacher ses charmes avec juste ses cheveux serait une tâche facile et a découvert que ce n’est pas comme ça. La petite amie de La Coupe de l’Amérique Elle a décidé de se montrer dans un costume d’Eva pour ses followers et le résultat a été plus que spectaculaire.

La belle Daniella Chavez Elle est apparue devant la caméra avec un magnifique body de couleur claire dont elle a finalement laissé tomber son tissu pour permettre aux internautes d’admirer sa beauté dans un costume Eva, Adam pècherait encore !.

Dans le court enregistrement que Daniella Chávez a partagé sur son compte Twitter, on peut voir la belle blonde essayer de couvrir l’essentiel de son anatomie afin que les images soient approuvées par le réseau et que le plus grand nombre de followers puisse les voir.

La célèbre influenceuse a placé ses cheveux blonds pour couvrir ses énormes charmes de devant, ceci en se dandinant d’un côté à l’autre pour l’objectif de l’appareil photo espiègle qui attendait une insouciance de la belle mannequin.

La commentatrice également sportive n’a utilisé comme accessoire qu’une broche bleue dans ses cheveux, ce qui, avec son expression d’innocence, a donné une touche plus qu’intense aux images.

Les followers de Dany ont été plus que ravis des images et ont été invités par la star à rejoindre sa page de contenu exclusif. Daniella Chávez a assuré qu’elle partagerait cette nuit avec eux.

Chávez a toujours été reconnaissante aux internautes pour leur soutien et c’est pour cette raison qu’elle est généralement en plein contact avec eux via les réseaux sociaux. En plus de continuer à les ravir avec son contenu.