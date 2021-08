Daniella Chávez brille dans un mini maillot de bain rose, montre des courbes

in

Daniella Chávez brille dans un mini maillot de bain rose, exhibe ses courbes | INSTAGRAM

Le magnifique maquette et influenceur de le Chili Daniella Chávez partage généralement les activités qu’elle réalise, les événements élégants auxquels elle assiste et les restaurants où elle va dîner, tout cela pour nous garder près d’elle et mieux la connaître.

Aujourd’hui, il a dû profiter de quelques instants de détente à l’arrière de son appartement où il a une élégante bassin et un jacuzzi que vous avez récemment acheté et à partir duquel il a été dédié modelez-nous à cette occasion.

Voici quelques vidéos que vous avez placées sur votre histoires de Instagram dans son profil officiel, Pour commencer par le premier, elle apparaît avec un tout petit maillot de bain rose qui ne couvrait que les choses les plus importantes pour l’application afin d’éviter la censure.

Dans le deuxième des clips, nous pouvons l’apprécier Craner avec l’un de ses chapeaux préférés, un rose connu sous le nom de bob, alors qu’elle se dévouait bien sûr à montrer son visage conquérant devant l’appareil photo de son téléphone portable.

Dans le dernier des clips, nous pouvions le voir à l’intérieur du jacuzzi cet excellent gadget que vous venez d’acheter juste pour le montrer à l’intérieur et le partager avec vos fans de médias sociaux en tournée.

Il ne fait aucun doute que c’est une bonne façon de remercier pour tout le soutien que j’ai reçu pendant tant d’années, atteignant déjà plus de 15 millions de followers et devenant l’un des modèles préférés des internautes.

Daniella Chávez a voyagé et retourne parfois dans son pays natal pour visiter ou faire de la paperasse, mais lors de sa dernière visite, elle a eu une mauvaise expérience et elle a pris sur elle de la partager sur son compte.

Nous allons vous raconter un peu ce qui s’est passé, il s’avère que lorsqu’elle est arrivée dans ce pays, ils lui ont demandé de se mettre en quarantaine et plusieurs fonctionnaires lui ont rendu visite avec le motif et l’excuse de faire des examens de santé pour éviter toute contagion, mais elle assure qu’ils la harcelaient parce que des voitures pleines arrivaient de gens pour le voir, ils voulaient sûrement se rencontrer en personne mais c’est une très mauvaise façon de le faire.