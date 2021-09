Daniella Chávez dans un corset en latex partage ses charmes

Depuis la belle modèle chilien Daniella Chávez a réussi à réussir dans le domaine du mannequinat, elle a gâté ses admirateurs qui lui ont permis d’y arriver, vivant désormais à Miami, Floride et profiter de leurs rêves devenus réalité.

A cette occasion la belle influenceuse a voulu la garder public heureux encore une fois, partageant trois vidéos de leurs histoires dans lesquelles elles apparaissent montrant leur silhouette d’une manière impeccable tout en portant un corset en latex rose.

Le premier des clips nous a montré qu’elle était dans son luxueux appartement de Miami, portant également un pantalon en jean qui se mariait parfaitement avec ce corset, ce qui lui a d’ailleurs fait voir un taille du plus petit.

C’est impressionnant à quel point elle est belle et vous pouvez voir qu’elle vient d’aller au salon de beauté pour se faire coiffer, car elle porte des boucles impressionnantes qu’elle ne porte pas tous les jours, car elle est normalement droite.

Para la tercera de las piezas de entretenimiento aparece grabándose desde diferentes ángulos en uno de los espejos de su sala una habitación que tiene totalmente adornada con lujosos artículos y decoraciones, no cabe duda que tiene un excelente sentido para que los interiores de su hogar se ven si jolis.

Daniella Chávez aime se montrer pour ses fans.

Il a également placé d’autres histoires sur son profil Instagram officiel, certaines dans lesquelles il nous a montré qu’il utilisait également cette tenue pour sortir et devenir le centre d’attention, en mettant bien sûr le nom de Fashion Nova, avec qui il collaborait cette fois. .

Elle a également partagé avec nous qu’elle était avec certains de ses amis et a enregistré des vidéos amusantes depuis un ascenseur alors qu’elle portait une élégante robe noire, un autre superbe look récent.

Il a également partagé avec nous la nourriture élégante qu’il mangeait avec eux, un moment parfait pour vivre ensemble et partager avec nous puisqu’ils prévoient normalement d’emmener leur téléphone portable à toutes leurs activités et nous continuerons à le partager avec vous ici sur Show News, pour ne rien manquer. .

Alphonse Tirado

