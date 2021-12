Daniella Chávez danse en robe et devant le sapin de Noël | INSTAGRAM

Bonne nuit est là et Noël est très proche, Daniella Chávez le sait très bien et a décidé qu’elle veut faire partie de la meilleure liste de cadeaux pour ses fans, révélant un coquette vidéo dans lequel il dansait devant son pin

C’est un clip très mignon dans lequel on a pu voir comment le influenceur Elle s’est remuée et profilée dans une jolie mini-robe de Noël rouge, qu’elle a utilisée pour diverses photographies, ce qui montre clairement que pour elle, vos admirateurs sont très importants pour partager quelque chose à ce sujet. célébrations.

Dans la vidéo, on peut voir que leurs mouvements sont calculés pour faire monter la température des internautes, leur souhaitant également de passer un excellent moment de coexistence saine avec la famille.

Bien sûr, elle-même profitera de la bonne compagnie qu’elle a à la maison, Miami, Floride, la ville où il a réussi à s’installer et à faire de sa vie l’un de ses plus grands rêves.

Même si lui Danse Cela a duré environ quatre secondes, les abonnés n’ont pas cessé de le jouer et de l’apprécier, le partageant également avec les autres afin que personne ne manque cette beauté qui mérite d’être partagée et bien plus encore de nos jours.

Daniella Chávez a partagé des photos et des vidéos séduisantes sur le thème de Noël.

Pour Daniella Chávez, son Instagram est un moyen de rester proche de ces personnes qui l’ont aidée à arriver là où elle est aujourd’hui, donc à plusieurs reprises, elle cherche également à les emmener avec elle aux événements élégants auxquels ils assistent, avec ses enregistrements de téléphone portable les moments les plus intéressants et prend aussi parfois des photos avec des collègues modèles qui leur font profiter deux fois plus.

Récemment, il a également invité ses partisans du Chili à participer à une tombola dans laquelle ils peuvent gagner de l’argent, au cas où il serait de son pays natal, vous pourriez être intéressé par l’opportunité.

Récemment, il a également invité ses partisans du Chili à participer à une tombola dans laquelle ils peuvent gagner de l'argent, au cas où il serait de son pays natal, vous pourriez être intéressé par l'opportunité.