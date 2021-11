Daniella Chávez devient Catwoman pour Halloween

Daniella Chávez devient Catwoman en squat | Instagram

Ce pourrait être la nouvelle Catwoman ! Daniella Chávez a encore une fois profité de sa beauté pour secouer les réseaux sociaux avec une tenue plus que spectaculaire, alors que The America’s Cup Bride a décidé de donner vie à rien de plus et rien de moins à Catwoman cet Halloween 2021.

La chanteuse chilienne Elle a surpris ses followers en se rattrapant devant un miroir et en s’accroupissant comme un chaton pour les réseaux sociaux. Daniella Chávez a pris plaisir à s’enregistrer pour ses fans les plus ardents.

La présentatrice sportive était la plus belle dans son costume d’un des chats les plus célèbres de l’histoire du cinéma et elle ne demande rien de la beauté des actrices qui ont donné vie au partenaire et rival de Batman.

Daniella Chavez Elle a utilisé ses courbes proéminentes pour montrer une mince tenue en cuir noir qui délimitait parfaitement sa silhouette, mais la belle influenceuse est allée plus loin avec un décolleté proéminent sur le devant qui mettait en valeur une grande partie de ses charmes. La belle Daniella a complété son costume avec des bottes très hautes, des gants et le masque correspondant.

Daniella Chávez devient Catwoman en position accroupie. Photo : Instagram.

La belle mannequin s’est limitée à partager les images de ce costume sur ses stories Instagram et a laissé ses followers plus que captivés par sa beauté.

Mais Daniella Chávez est allée plus loin et a permis aux internautes de présenter diverses photographies d’autres costumes qu’elle a portés ; sans aucun doute, elle est vraiment belle dans chacun d’eux. Cette belle femme a clairement indiqué que le costume est un goût personnel dans sa vie, il est donc habituel qu’elle s’habille sans avoir besoin que ce soit Halloween.

En réalité, Daniella Chavez Elle a commencé le mois d’octobre en s’habillant et l’a fait à plusieurs reprises au cours du mois, principalement en se vantant que son anniversaire approchait. Bref, octobre est le mois préféré de cette belle femme, qui s’est vraiment amusée avec la célébration de plusieurs jours de son anniversaire, au cours desquels elle ressemblait à une vraie Barbie Girl avec une robe des plus originales et révélatrices.

Bien que le mois soit terminé, les followers de Dany ne devraient pas être tristes, car elle trouve toujours un moyen et un thème pour continuer à les ravir avec de nouveaux contenus sur ses réseaux sociaux, où elle est plus qu’active et en contact avec ses fans.