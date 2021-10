Daniella Chavez dit bonjour à ses fans et envoie un cadeau | Instagram

Le beau fille déguisée en lapin Daniella Chávez a une nouvelle fois fait délirer ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux avec une vidéo coquette où la température de plus d’un de ses followers a incontestablement monté.

Le EX Camarade de jeu Chilean a rendu ses millions de followers fous avec un post épicé qu’elle a fait sur son compte Twitter officiel.

Via son compte Twitter officiel, Daniella Chávez a ravi ses fans avec une vidéo où elle dit bonjour à tout le monde.

De plus, elle a été montrée allongée sur le lit vêtue d’une belle tenue qui la rendait plus que radieuse et qui laissait sans aucun doute peu à l’imagination.

Passez une bonne journée et je vous envoie 400 milliards de bisous, si les bisous pouvaient être envoyés en Uf j’en enverrais mille à chacun », a écrit l’animateur dans la publication.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE DANIELLA CHAVEZ.

Il convient de noter qu’il y a quelques jours, il a fêté ses 15 millions de followers sur le célèbre réseau social Instagram et il n’a rien fait de plus et rien de moins que de partager une photo coquette dans laquelle il apparaît portant un masque et portant une petite tenue noire, que elle est partie au vu de toutes ses courbes formidables.

Daniela Chávez sait qu’elle a de nombreux internautes à divertir avec son contenu, car aujourd’hui les modèles et les influenceurs Instagram sont une partie très importante d’Internet et cela fait pratiquement connaître les marques et surtout qu’elles veulent acheter leurs produits quelque chose qui leur donne un gros un coup de pouce à l’industrie.

Et c’est que les années précédentes, cela n’était pas pratiqué, mais la grande puissance des réseaux sociaux a montré que c’est vital, donc les modèles en font également partie, bien que beaucoup de gens ne l’aiment pas car il y a des internautes qui ne sont pas d’accord avec ce que ils le font et considèrent qu’ils n’ont aucun talent.

D’autre part, Daniella est une mannequin chilienne qui est devenue une star d’Instagram après avoir publié des photos sans vêtements sur les réseaux sociaux en raison de sa colère contre le concours Reina de Viña del Mar où elle est arrivée à la troisième place.

En outre, elle a également été nommée Christmas Girl of the Month dans un magazine masculin renommé en 2014.

Cependant, son premier grand saut vers la gloire a eu lieu avec ledit magazine à l’âge de 24 ans et était en couverture, étant la première chilienne à obtenir ce privilège.

Mais ce n’est pas cette reconnaissance qui lui a valu la plus grande notoriété, mais sa proximité avec le football et bien sûr, ses photos audacieuses qu’il diffuse sur les réseaux sociaux.