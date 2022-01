Daniella Chávez en broderie rouge partage ses charmes avec les fans | INSTAGRAM

L’année 2021 a été riche en buts et objectifs de la part de la modèle chilien, Daniella Chávez, qui s’est efforcée de les remplir toutes et de garder son public très satisfait de leur contenu.

C’est pourquoi un dernier divertissement ne pouvait manquer pour clôturer l’année, un vidéo très coquette dans laquelle il apparaît en disant une vache rouge, un ensemble brodé impressionnant avec lequel il a fait son charmes.

Dans le clip, on peut voir comment l’influenceuse a tenu son téléphone portable pour s’enregistrer, bien détendue pour terminer l’année avec un masque, plus que prête pour ce qui s’en vient. 2022 plein de surprises pour les lecteurs.

Adeptes de l’original le Chili Ils étaient très contents du clip, en fait ils l’ont joué plusieurs fois, pour maintenir sa beauté sur leurs écrans le plus longtemps possible.

Pour Dani, l’une des choses les plus importantes dans sa vie sont ces personnes qui l’ont soutenue et qui lui ont permis d’en arriver là où elle en est dans sa carrière, d’ailleurs elle sait très bien que c’est grâce à sa persévérance et sa force, comme ainsi que pour avoir déclaré catégoriquement à l’univers qu’il y parviendrait.

Daniella Chávez ne cesse de partager sa beauté de différentes manières.

Ses nouveaux projets pour l’année 2022 sont de plus en plus nombreux, il continuera sûrement à être très actif sur les réseaux sociaux mais il cherche également à s’allier avec une marque importante comme il l’a fait avec Fashion Nova l’année dernière.

Il partagera également avec nous à Miami, en Floride, la ville où il vit désormais confortablement dans son appartement, profitant des fruits de son travail, ainsi que d’autres avantages qu’il a grâce à ses excellentes relations personnelles.

Enfin, il ne reste plus qu’à vous inviter à continuer sur Show News et à profiter de tout le contenu que Daniella Chávez produit pour nous dans cette nouvelle étape de notre vie que nous espérons meilleure que les précédentes.