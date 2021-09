Daniella Chávez en sweat-shirt lapin danse tendance attrayante | INSTAGRAM

Dernièrement le beau modèle et créateur de contenu affectueux Daniella Chávez a été au sommet de sa popularité, acquérant plus de 15,5 millions de followers sur son compte Twitter officiel. Instagram et en rassemblant beaucoup plus dans votre compte secondaire.

C’est pourquoi cette fois, il a décidé de rejoindre l’un des trains les plus célèbres et les plus populaires du moment, celui dans lequel ils dansent sur la chanson. In Da Ghetto de J Balvin avec SkrillexCependant, elle a décidé de le faire à sa manière et de ne pas le copier exactement comme les autres le font.

C’est ainsi que la jeune femme n’a pas suivi exactement les étapes nécessaires pour se conformer aux tendance, mais elle a voulu imposer sa propre mode en portant un sweat lapin spécialement Lola Bunny de Space Jam, le célèbre lapin que l’on connaîtrait dans le premier film de l’ancien de cette saga qui compte déjà deux opus.

Cela peut aussi vous intéresser : Daniella Chávez regarde entre des draps blancs et gaspille des charmes

C’est ainsi qu’il nous présume que son sweat-shirt ont petites oreilles de lapin et qu’ils ont parfaitement travaillé pour recréer la dernière étape de cette mode qui est devenue une tendance dans Tik Tok depuis plusieurs semaines maintenant.

Dans la vidéo, la jeune femme apparaît en sautant comme un fille déguisée en lapin et s’exhibe devant la caméra de son téléphone portable, avec lequel il enregistrait ces moments attachants que ses fans ne pouvaient pas manquer et se chargeaient également de partager avec ses proches.

C’est pourquoi cette note rend notre journée un peu heureuse car la jeune femme est arrivée avec toute l’attitude pour la contaminer et qu’au moins cette énergie positive se répand dans le monde, dans lequel bien d’autres situations négatives se préparent déjà.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De plus, dans les stories de son Instagram officiel, comme d’habitude, il a placé quelques vidéos de démonstration, recommandant également certaines entreprises, comme celle dans laquelle il a placé les extensions de cheveux qu’il porte.

Elle nous a également montré quelques-uns des petits déjeuners sains qu’elle a mangés ce matin.Je lui ai recommandé quelques-uns de ses amis modèles et bien sûr elle nous a emmenés avec elle dans ses aventures dans la ville de Miami, en Floride, où elle vit très confortablement.

Ne vous détachez pas de Show News et continuez à profiter du beau contenu que la belle mannequin du Chili, Daniella Chávez prépare pour nous tous et continuera à rendre un peu de l’amour que les internautes lui ont donné dans sa carrière d’influenceuse .