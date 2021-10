Daniella Chávez et Alexa Dellanos mannequin avec des charms pour Fashion Nova

Modèle Daniella Chávez et Alexa Dellanos avec breloques à 2×1 | INSTAGRAM

Parmi les modèles de réseaux sociaux, il existe des relations solides grâce aux marques avec lesquelles ils collaborent dans ce cas, nous aborderons deux des favoris des internautes La chilienne Daniella Chávez et l’américaine Alexa Dellanos, qui se sont rencontrées pour passer un bon moment ensemble et de continuer représentant à Nouvelle mode.

Ce sont quelques vidéos qui ont été partagées à la fois sur le profil d’Alexa et de Dani, des clips dans lesquels on peut voir que les deux s’entendent très bien et qu’ils se sont rencontrés dans une belle restaurant dans lequel ils utilisaient l’un de leurs Robes plus coquette et élégant, De plus, ils ont partagé des verres ensemble et ont trinqué à leurs réalisations.

L’une des activités préférées des chilien C’est pour porter un toast à toutes ces situations positives qui se produisent dans sa vie et maintenant qu’elle a pu le faire avec l’un de ses collègues, cela l’a rendue beaucoup plus heureuse d’avoir des gens qui, comme elle, travaillent très bien pour elle. . . .

Pas plus tard qu’hier, nous voyions comment Daniella nous a supposé qu’elle s’était offerte un cadeau d’anniversaire très cher, un sac de la marque ‘Hermès’ qui coûte beaucoup d’argent et que malgré le fait que beaucoup de gens considéreraient cela comme une erreur, elle le considère comme un luxe qui peut être offert grâce à leur travail acharné et leur dévouement.

De cette façon, le célèbre Influenceur Il a été reconnu pour son exploit d’avoir dépassé ses 15 millions de followers sur Instagram en plus duquel il a célébré des années avec toutes les réalisations qu’il a obtenues après avoir rêvé d’atteindre ses objectifs pendant si longtemps.

Du côté d’Alexa Dellanos, on sait que la jeune femme est aussi très motivée pour continuer son travail d’Influenceuse Et d’autant plus que les marques lui font confiance pour continuer à promouvoir leurs ensembles de vêtements.

Alors que la belle américaine continue de profiter de tous les fruits de son dévouement, de nombreux internautes continuent de penser qu’elle aurait dû suivre les traces de sa mère Mirka de Llanos, la célèbre présentatrice de Telemundo qui s’est imposée comme l’une des meilleures Présentateurs de télévision latino aux États-Unis, une des raisons pour lesquelles ils pensent que la jeune femme perd l’occasion, cependant elle rêve toujours d’être mannequin et maintenant qu’elle l’est, elle n’abandonnera ni ne sera influencée par aucun type de commentaire.

Certains internautes pensaient qu’Alexa avait abandonné et qu’elle avait continué à faire face à de tels commentaires et que pour cette raison elle avait abandonné son public, elle assure cependant qu’elle n’avait pris qu’une petite respiration pour continuer à poster avec énergie et se sentir bien. elle-même j’avais besoin de me reposer un peu de tout ce qui se passe sur les réseaux.