Daniella Chávez et son amie show 2 sont plus coquette que 1

Daniella Chávez et son amie show 2 sont plus coquettes que 1 | INSTAGRAM

Le beau modèle chilien Daniella Chávez aime beaucoup la bonne compagnie et cette fois, elle a invité une de ses amies à passer du temps de qualité avec elle au bassin Et bien sûr, je ne peux pas manquer le moment où ils se sont montrés dans l’appareil photo du téléphone portable de Dani.

C’est ainsi que les deux jeunes jolies filles se sont chargées de s’exhiber en Maillot de bain pendant que Daniella prenait une vidéo sur un cristal trouvé dans ce zone de bassin où ont-ils traîné

Bien sûr les deux avec leur courbes très différent, mais il y a toujours des utilisateurs qui apprécient toutes sortes de chiffres, donc la vidéo a été assez bien reçue et dans les commentaires, vous pouvez voir les bons résultats qu’elle a obtenus.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Daniella Chávez brille dans un mini maillot de bain rose, montre des courbes

De plus, Daniella en a profité pour débuter ce maillot de bain rose si petit qu’il ne pouvait à peine couvrir que le plus important, au moins pour éviter la censure de l’application qui lui est assez stricte.

Bien que la vidéo dure quelques secondes, ses vrais admirateurs se sont consacrés à la jouer plusieurs fois, ils ont aimé, commenté et également partagé ce beau contenu afin que de plus en plus de personnes connaissent le modèle et puissent la soutenir dans son travail.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO COQUETO

De plus, au cas où vous ne le sauriez pas, Daniela a une page de contenu qui, moyennant un paiement mensuel, vous permet de déverrouiller complètement et d’observer sa beauté pratiquement telle que Dieu l’a créée.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Là, d’autres avantages sont également débloqués, tels que des émissions exclusives en direct, où elle nous raconte tout et se consacre même à répondre aux demandes et à remplir certaines des choses que ceux qui paient lui demandent à l’occasion, comme un salut et des choses comme cette.

De plus, la belle jeune femme continue de partager des images très coquettes et attrayantes dans ses histoires Instagram où elle a également partagé que si vous avez envie d’écouter sa musique, elle est disponible sur Spotify et d’autres plateformes au cas où vous ne saviez pas qu’elle aime à chanter et a votre propre chanson thème.