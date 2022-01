Daniella Chávez exhibe ses énormes charmes du Casino | INSTAGRAM

Pour continuer à créer du contenu affectueux, Daniella Chávez a décidé que ce serait une excellente idée de se photographier dans un établissement que de nombreuses personnes fréquentent pour se divertir et chercher un peu de chance, le casino.

La belle mannequin chilienne portait une tenue très moulante à elle beauté dans lequel il était chargé de s’exhiber à nouveau afin que ses admirateurs puissent en profiter sous différents angles et à différents endroits au sein du lieu susmentionné.

La pièce de divertissement est composée de cinq instantanés dans laquelle elle cherche à se montrer sous son meilleur jour devant la caméra et à immortaliser ses meilleurs moments, avec un visage coquette pour que ses fans d’Internet l’égayent dimanche.

En quelques heures seulement, elle a obtenu plus de 48 000 likes, des interactions qui continuent d’affluer et de nombreux commentaires où ses collègues modèles et Alexa dellanos et d’autres, ils sont venus montrer à quel point elle est belle et à quel point ils sont ravis d’elle, bien sûr ses fans sont aussi plus qu’amoureux.

Les photos font partie d’une collaboration avec la grande marque de mode Mode Ça ne va pas, qui représente divers créateurs de contenu pour se faire connaître et toucher de plus en plus de publics, un excellent moyen de mettre en pratique vos talents en tant que Influenceur.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA SESSION COQUET DE DANI



Daniella Chávez poursuit son travail idéal, s’efforçant de faire plaisir à ses abonnés ce dimanche.

Mais ce n’est pas tout en supposant que vous mangez l’un de vos fruits préférés, une énorme pastèque avec des couleurs qui la rendent délicieuse et maintenant nous voyons pourquoi manger toujours sainement des choses qui contribuent à votre bonne nutrition.

Par ailleurs, il a également décidé d’enregistrer une vidéo de son placard dans laquelle il avait déjà placé cette belle tenue avec laquelle il fréquentait le casino, quelques instants avant d’aller prendre son pain il a aimé une séance photo, un clip que ses fans apprécient puisqu’ils se sentent beaucoup plus près d’elle comme ça.

Pour Daniella Chávez, il est très important de créer une communauté unie et de faire attention à ces personnes sur Internet qui l’ont soutenue dans sa carrière de mannequin, le moins qu’elle puisse faire est de continuer à nous chouchouter et à partager ces moments si importants pour sa.