Daniella Chávez exhibe ses noix de coco, c’est une flirt hawaïenne

Pas plus tard qu’hier après-midi, le belle mannequin et influenceuse Daniella Chávez profitait d’une réunion incroyable avec ses amis et a décidé que ce serait une excellente idée de partager avec nous leurs noix de coco, c’est un nouveau vêtement qui fonctionne comme le haut de votre Maillot de bain et dans lequel elle nous montrait qu’elle pouvait être une « dragueur hawaïenne ».

Ce sont cinq vidéos que le chilien placé dans ses histoires et dans lequel je voulais aussi bien partager qu’il passe un bon moment avec ses amis à traîner au bord de la piscine de son luxueux appartement à Miami, Floride, un endroit où j’ai toujours voulu vivre et maintenant j’en profite au maximum.

Sans aucun doute, la première des vidéos était celle que son admirateurs ils ont aimé plus, car en cela il apparaît de l’intérieur de son toilettes se déplaçant devant la caméra de la manière la plus coquette qu’elle puisse trouver et, bien sûr, pratiquant ses compétences de mannequin.

Si c’était un post sur votre Instagram officiel Les likes commenceraient à arriver et il y en avait des milliers et des milliers, cependant, comme ce sont des histoires, nous les recevons pour qu’ils ne se perdent pas dans l’immensité d’Internet que vous puissiez en profiter à tout moment.

Certes, les vidéos ont également fonctionné pour que certains de ses fans lui envoient des messages directs, car la jeune femme permet aux messages d’atteindre son profil et elle est toujours très heureuse que ces mots lui parviennent avec beaucoup d’amour, quelque chose qu’elle apprécie trop, car cela lui semble excellent qu’il y ait des gens qui soutiennent sa carrière et son travail.

Il ne fait aucun doute que Daniella Chávez est la plus belle hawaïenne que nous ayons vue, (même si elle est chilienne), au moins cette semaine, elle cherche toujours à attirer l’attention et elle y parvient car elle se démarque des autres créateurs de béton contenus qui se retrouvent parfois coincés avec les mêmes thèmes pour vos séances photos.

Daniella peut prendre un vêtement et le transformer en toute une séance photographique différente des précédentes, même s’il convient de mentionner qu’elle utilise également beaucoup les espaces de sa maison pour prendre des photos car elle ne veut pas trop sortir pour éviter toute situation négative ou contagion.

Jusqu’à présent, nous avons vu qu’il a également installé sa propre salle de sport à l’intérieur de la maison, il essaie de sortir le moins possible, mais quand il le fait, il le partage également avec nous avec de belles vidéos dans lesquelles il les prend de sa main, littéralement sur son téléphone portable, à ces événements si importants où il devient sûrement le centre d’attention.