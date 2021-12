Daniella Chávez exhibe son pyjama en soie, le plus séduisant | INSTAGRAM

Pour la belle modèle chilien, Daniella Chávez, son public est l’une des choses les plus importantes de sa vie, ce sont eux qui la soutiennent depuis qu’elle a quitté son pays, partageant son contenu et interagissant avec lui pour l’aider à atteindre le grand succès qu’elle a eu.

C’est pour cette raison même que influenceur elle connaît parfaitement ce public qui la suit sur les réseaux sociaux et profite de n’importe quelle situation pour partager sa grande beauté avec Internet dans différentes tenues, cette fois c’est une jolie pyjama en soie rouge.

C’est sans aucun doute l’un des plus beaux pyjamas qu’il ait et l’un des plus coquets, un ensemble qui fait partie de la collection de Nouvelle mode Et cela fait bien sûr partie de son travail de promotion mais bien sûr aussi comme gage d’affection pour ses disciples.

La pièce de divertissement est composée de deux photos, l’une dans laquelle elle apparaît assise sur un meuble juste devant la caméra et la seconde est prise par elle-même avec son téléphone portable, juste dans le miroir.

Dans les deux clichés, elle s’est consacrée à montrer sa belle silhouette, une silhouette qu’elle a obtenue grâce à quelques routines d’exercices qu’elle exécute dans son Gym personnel et bien sûr aussi au grand soin que vous apportez à votre alimentation, en prenant soin de tout ce que vous mangez.

Daniella Chávez partage ses plus belles tenues et promeut les marques avec lesquelles elle collabore.

À travers ses histoires, il se consacre également à nous montrer un peu les vues qu’il a sur Miami en Floride, une ville dans laquelle il a toujours et maintenant que vous avez l’occasion de le faire, il n’arrête pas de profiter.

Elle nous a également montré à plusieurs reprises le bel appartement qu’elle a dans cette ville, avec sa propre piscine privée, son jacuzzi, une salle de sport personnalisée et bien sûr les espaces les plus élégants que vous puissiez imaginer et qu’elle nous a elle-même montrés à diverses occasions .

Nous vous recommandons de garder un œil sur Show News pour continuer à profiter de Daniella Chávez, la créatrice de contenu chilienne, qui a fait ses preuves car elle est considérée comme l’une des plus belles femmes latines du monde.