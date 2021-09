in

Daniella Chávez frappe avec des charmes se déplaçant devant la caméra | INSTAGRAM

L’un des meilleurs moyens de dorloter votre public pour le modèle chilien populaire, Daniella Chávez, est de partager coquette vidéos en mode selfie et sans rien sous son chemisier, cette fois en marchant devant l’appareil photo de son téléphone portable.

C’est ainsi qu’une fois de plus la belle créatrice de contenu s’est assurée que son public Elle arrivera en septembre heureuse et avec une belle vidéo d’elle à apprécier ce mercredi, s’exhibant dans un chemisier coloré beige et marchant pour que leur charmes sont en mouvement pour la caméra, bien sûr sans rien porter en dessous.

De plus, la jeune vie a tenu à souligner qu’elle met en ligne de nombreuses histoires sur son compte secondaire dans lequel elle place des divertissements beaucoup plus attrayants que dans son compte officiel.

C’est ce qu’il fait parce que dans son compte secondaire a un peu plus de liberté de création Il n’a pas de marques dessus et en n’étant pas vérifié, il peut faire des publications beaucoup plus risquées.

Cependant, Daniella a du mal avec le application Grâce à la censure qu’elle applique aux créateurs de contenus dragueurs, ceci en ne les montrant pas aux utilisateurs qui n’activent pas une simple fonction dans leurs options.

Et la jeune femme a voulu à plusieurs reprises nous aider pour que nous ne soyons pas des cibles de l’application et qu’elle puisse nous montrer tout le beau contenu qu’elle et ses compagnons créent.

Dans les histoires de son compte secondaire, il a également mis en ligne quelques vidéos dans l’une d’elles, il semble passer du temps de qualité dans son jacuzzi, qu’il a acheté spécifiquement pour s’y montrer et se détendre un peu, en le partageant avec ses fans qui l’apprécient beaucoup Eh bien, elle apparaît toujours dans de jolis maillots de bain.

De plus, je ne suis pas sûr que vous cherchiez à vérifier votre compte Tik Tok, car vous créez beaucoup plus de contenu pour cette plate-forme et vous êtes très intéressé par le fait que vous puissiez avoir le pop-corn afin que les gens ne soient pas confus et suivent le vrai compte.