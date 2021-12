Daniella Chávez incarne Mme Claus dans une version attrayante

Daniella Chávez modèles comme Mme Claus dans une version attrayante | INSTAGRAM

La belle créatrice de contenu chilienne, Daniella Chávez, a démontré son niveau de mannequin, je ne sais pas avec différentes tenues et parfois en utilisant des costumes, cette fois à l’approche de Noël, elle a décidé de devenir la Mme Claus.

En utilisant une belle robe de noël, des bas hauts et un chapeau de Noël ont réussi à faire de sa silhouette un symbole festif, ses cheveux blonds et son beau visage se sont chargés de conquérir les internautes venus la voir.

Il s’agit d’une photographie partagée sur son Instagram officiel dans laquelle il apparaît, alors rendez-vous devant l’appareil photo, à chaque droite devant sa petite épingle. NNoël, je t’aime à son meilleur et plus coquette que jamais.

Les divertissements que vous partagez, vos fans arrivent toujours à donner des dizaines de milliers de likes et aussi de nombreux commentaires de la part de vos fans Internet qui n’arrêtent pas de vous remercier de partager votre beauté de si belles manières.

Pour elle, il est très important de pouvoir remercier et rendre un peu plus à ces personnes qui l’ont soutenue dans le monde d’Internet, où elle a pratiquement réussi à former une nouvelle famille qui a été chargée de la soutenir dans tout.

Daniella Chávez prépare des séances photo spéciales pour certaines occasions.

Dans leurs histoires, ils partagent également des vidéos intéressantes. En ce moment, il invite ses abonnés chiliens à participer à une tombola dans laquelle ils peuvent gagner de l’argent, au cas où il serait de son pays d’origine, cette opportunité pourrait vous intéresser.

L’influenceuse originaire du Chili continuera de partager avec nous sa vie pleine de luxe, elle a tout accompli grâce à l’effort et au dévouement, atteignant certains de ses plus grands objectifs dans la vie, comme vivre à Miami, en Floride, où ils ont un luxueux appartement.

Nous continuerons à partager avec vous tous ces moments attrayants qui se passent autour de Daniella Chávez, cette belle mannequin qui n’arrête pas de bouger jusqu’à ce qu’elle soit l’une des plus importantes représentantes du monde de la mode et du mannequinat sur les réseaux sociaux.