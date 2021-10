Daniella Chavez montre son côté intellectuel, offre un petit cadeau | Instagram

Le beau actrice et l’ancienne Televisa Deportes México, Daniella Chávez, a une fois de plus ravi ses millions d’admirateurs sur divers réseaux avec une photo séduisante montrant son côté intellectuel en lisant un livre.

Récemment, le modèle et fille déguisée en lapin Le playboy chilien Daniella Chávez, via son compte Twitter, a promis que si son candidat gagnait les élections, il laisserait ses Onlyfans libres pendant une semaine, ce qui a sans aucun doute surpris un peu ses followers.

C’est pourquoi il les ravit constamment avec de nouveaux contenus afin qu’ils soient encouragés à faire partie de sa page de Seuls les fans.

Daniella Chávez a encore une fois surpris ses fans sur Twitter, maintenant avec une photo sur laquelle elle pose vêtue d’un l3nc3ria rose dragueur alors qu’elle est allongée sur le lit.

« ulces rêves », a écrit le modèle dans la publication.

Cette photographie a été partagée hier soir et jusqu’à présent, elle compte plus de 14 000 likes et des commentaires sans fin où ils n’arrêtent pas de la flatter.

Il est à noter que Daniella Chávez publie sur tous ses réseaux sociaux, et uniquement sur Twitter, elle compte plus d’un million de followers.

D’autre part, très peu de gens savent que le conducteur a un compte alternatif sur le célèbre réseau social Instagram au cas où il annulerait le compte officiel en cas de non-contournement du c3nsura.

Daniella Chávez est une mannequin chilienne née à Las Condes en 1985 et était connue dans le monde entier lorsqu’elle a découvert une liaison présumée avec l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo, puisqu’elle a elle-même affirmé avoir eu une rencontre « amoureuse » avec le joueur portugais.

Comme prévu, depuis lors, le modèle a acquis une grande popularité sur les réseaux sociaux, ajoutant un grand nombre d’adeptes, principalement des fans de football, puisque Daniella les dorlote généralement avec des photographies audacieuses en petits maillots de bain ou en posant de manière coquette avec des maillots de football.

En fait, sa popularité était déjà grande au Chili, elle a même atteint la couverture du prestigieux magazine masculin, Pl9yb0y, quand elle avait 24 ans, mais le boom médiatique est venu quand elle a révélé sa rencontre avec l’avant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Après cela, les contrats de télévision ont commencé à arriver pour Daniella, à la fois au Chili et dans d’autres pays d’Amérique latine.