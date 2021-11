Daniella Chávez partage sa silhouette pleine dans une robe rouge | INSTAGRAM

Récemment dans le belle maquette chilien, Daniella Chávez, fêtait son anniversaire avec nous et aujourd’hui, il semble que vous fêtiez à nouveau une occasion très spéciale, vêtue d’une belle robe rouge avec une coupe très coquette qui a fait briller ses charmes au maximum.

Tout a commencé par un La photographie dans votre profil officiel de Instagram, une image dans laquelle elle apparaît exhibant ses charmes au maximum grâce à cette robe rouge que je ne peux pas les cacher, en plus d’être accompagnée d’un arrangement de fleurs, en particulier quelques roses rouges très bien avec leur incroyable beauté.

Dans la publication, nous trouvons plusieurs images dans le second d’entre eux, il apparaît dans ce qui semble être un ornement pour célébrer ses réalisations dans le magazine Bunny, car le symbole est dessiné pour représenter cette trajectoire qui lui a permis d’avoir tant de succès et d’être populaire sur Internet.

De plus, la position qu’il prend toujours est de chercher à donner à ses admirateurs beaucoup plus d’angles pour que ses beauté Et il y parvient toujours, c’est pourquoi ses contenus ont atteint plus de 74 000 likes en quelques heures, un assez bon résultat et qui ne cessera de s’améliorer au fil des minutes.

Il faut se rappeler que ce belle jeune Il vient de battre le record de 15 millions de followers sur son Instagram officiel donc sûrement cette célébration que l’on a pu voir aussi à travers ses stories, fait partie de cette célébration pour ses grandes réalisations dans le monde du divertissement et de la mode.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO COQUET DE DANIELLA



Daniella Chávez cherche toujours à partager les meilleurs moments avec ses fans.

On a pu voir aussi qu’ils lui ont offert de beaux cadeaux qu’elle n’a pas pu éviter de laisser avec nous, ainsi qu’ils ont organisé un bel événement au cours duquel elle a pris un verre et bien sûr la compagnie de ses meilleurs amis qui étaient là pour la soutenir.

Bien sûr, je ne peux pas manquer le temps de manger et de trinquer à tout ce qu’il a pu accomplir, vivant maintenant à Miami, en Floride et depuis qu’il est arrivé là-bas, il n’a pas cessé de s’efforcer de maintenir son statut et de continuer à grandir.

Nul doute que Daniella Chávez a passé un bon moment et a dû le partager avec nous avec ces belles images dans lesquelles sa beauté, sa personnalité, sa danse et bien sûr les excellents moments qu’elle a passés en bonne compagnie ont fait sensation sur les réseaux sociaux.