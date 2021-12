Daniella Chávez place ses charmes dans les roses, les douces fêtes | INSTAGRAM

Une des Des modèles le plus pertinent aujourd’hui est sans aucun doute le chilien, Daniella Chávez, qui a clairement indiqué cette fois que pour elle les fêtes de Noël et du Nouvel An sont très importantes, elle ne peut donc pas manquer de s’habiller de la manière la plus élégante qu’elle puisse trouver.

Nous y reviendrons, qui est l’une des dernières publications de sa Instagram officiel, un divertissement composé de trois photographies, dans tous les trois, ils apparaissent sous des angles différents et portent leurs charmes dans une belle tenue qu’elle a composée.

C’est un élégant chemisier et une superbe jupe avec un imprimé de roses, de fleurs pour célébrer ces joyeuses et douces fêtes.

Mais ses fans ont encore plus célébré le fait qu’il a montré ses charmes qui ont été ajoutés à ce haut qu’il porte, une belle façon de remercier son public pour tout ce qu’il lui a donné, puisque c’est grâce à eux et à leurs millions d’interactions que a pu devenir une marque reconnue influenceur.

La publication a reçu des centaines de milliers de likes et bien sûr aussi des commentaires où ses admirateurs Internet n’arrêtent pas d’écrire des compliments, compliments bien sûr, félicitations, bons voeux à sa famille en ces dates de fête.



Daniella Chávez accueille les vacances avec joie et partage ses meilleures images pour ses followers.

De plus, la jeune femme cherche à offrir son téléphone portable en cadeau, après vous en avoir acheté un nouveau elle a estimé que le mieux serait de l’offrir à ses followers, certains d’entre eux en bénéficieront de cette excellente manière.

Elle a également avoué que malgré le fait qu’elle fasse la fête, elle ne met pas l’exercice de côté, elle considère que c’est quelque chose qu’elle ne peut pas arrêter et qu’elle doit faire pour rester en bonne santé et belle.

Il ne fait aucun doute que Daniella Chávez est une excellente créatrice de contenu coquette qui ne s’arrêtera pas jusqu’à ce qu’elle devienne une personne pertinente reste pour vous dans l’histoire du monde de la mode et de la mode.