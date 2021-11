Daniella Chávez porte les costumes dragueurs pour Halloween

Daniella Chávez et ses costumes les plus coquettes pour Halloween | Instagram

Il semble que le 31 octobre ait été prolongé d’un jour de plus, car les célébrités et personnalités Instagram n’arrêtent pas de partager leurs photos de HalloweenDans le cas de Daniella Chávez, c’est la même chose, c’est pourquoi une compilation de ses meilleurs costumes a été réalisée.

Le célèbre modèle glamour et aussi une fille Play Boy d’origine chilienne, à plus d’une occasion elle a partagé des photographies qui n’ont pas été précisément Halloween, il semble qu’elle ait un goût particulier pour les costumes.

Pour preuve, certaines des plus coquettes ont été partagées sur Instagram, un total de six photographies et une vidéo de Daniella Chavez où elle exhibe ses énormes charmes.

Actuellement cette beauté a 36 ans, mais elle pourrait facilement passer pour une fille de 20 ans, car sa beauté est jeune et sa silhouette l’est aussi, nul doute qu’elle prend bien soin d’elle.

Le modèle chilien est sûrement devenu une célébrité dans son Chili natal, malgré le fait qu’elle réside actuellement aux États-Unis, elle a vu l’opportunité de grandir dans ce pays et en a tout simplement profité.

Comme l’ont fait d’autres mannequins étrangers sur Instagram, comme Demi Rose, la célèbre mannequin britannique et la belle Anastasia Kvitko, connue sous le nom de « The Russian Kim Kardashian ».

Sur les photos sur lesquelles Chávez apparaît déguisé, vous pouvez trouver un beau Spider-man, dans la première image, vêtu d’un costume ajusté.

Dans la deuxième image, elle a décidé de s’habiller comme Barbie, en utilisant tout et l’emballage avec ses vêtements roses caractéristiques, qui identifient immédiatement cette célèbre poupée.

Si vous connaissez Jessica Rabbit, vous serez sûrement ravi de savoir qu’elle est venue pour apparaître dans la chair, eh bien Daniella Chavez l’incarnait, parfait pour ce personnage au cas où ils voudraient faire une action en direct et un remake du film Who Framed Roger Rabbit?

Un autre personnage que vous pouvez immédiatement identifier est Rin, bien qu’elle soit mieux connue sous le nom de Chibiusa ou Sailor Chibi Moon, le modèle a utilisé le costume séduisant de Sailor Scout.

Sur la photo suivante, vous pouvez la voir comme l’un des personnages d’un célèbre jeu vidéo, avec un petit body vert et un béret rouge. Pour finir, le flirt chilien a donné vie à » It » ou » That » le clown diabolique, mais d’une manière coquette.