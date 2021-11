Daniella Chávez pose à quatre avec un costume de lapin sexy

Daniella Chávez pose comme un lapin en costume | Instagram

La mannequin chilienne coquette et voluptueuse Daniella Chávez a une nouvelle fois conquis ses followers grâce à son nouveau contenu sur les réseaux sociaux, dans lequel elle apparaît posant avec un saisissant costume de lapin tout en posant est une position assez compromettante.

Cette beauté s’est un peu plus concentrée sur son compte Twitter, où elle partage continuellement du contenu épicé, tout comme cela s’est produit avec cette nouvelle photographie.

Ce 22 novembre Daniella Chavez Elle a révélé ses charmes ultérieurs avec une tenue intéressante, composée d’un porte-jarretelles en dentelle noire, de bas également en dentelle et d’un masque de lapin séduisant.

Vous identifierez sûrement ce costume comme celui que n’importe quel camarade de jeu utiliserait, donc Daniella ne pouvait pas être l’exception, c’était sans aucun doute quelque chose qu’elle ne pouvait pas laisser passer, ce n’est pas la première fois qu’elle publie ce type de contenu, elle le fait fréquemment et à ses fans adorent la voir comme ça.

Daniella Chávez pose comme une lapine vêtue d’un costume | Instagram daniellachavezofficial

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails autour du modèle, il semble qu’elle soit semi-inclinée sur un lit de draps blancs, ses hanches sont surélevées et son torse près du lit, de sorte que la pose dans laquelle elle se trouve pourrait facilement accélérer le pouls de quiconque le voit.

Daniella Chavez Il est devenu extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, les internautes y recherchent en permanence du contenu qu’ils peuvent admirer et immédiatement aimer.

Chaque jour je t’aime plus Danielita, une très bonne photo », « Comme belle ta photo », « Je vais vers ta vie », ont commenté certains internautes.

Malgré le fait que plusieurs de ses partisans savent que le maquette Et une femme d’affaires est une femme avec un partenaire, il parait que ça ne les dérange pas du tout, en fait c’est son copain qui a pris plusieurs photos et vidéos pour les publier plus tard, travail d’équipe !

La photographie a été partagée très tôt le matin, et maintenant elle compte déjà plus de 6 000 likes, et parmi les commentaires, on retrouve des fans complètement amoureux de ses courbes, surtout maintenant qu’elle les montre avec quelques fils parmi leurs charmes.

D’après son profil sur Twitter, Daniella mentionne qu’en plus d’être mannequin, elle est aussi chanteuse, elle a eu l’occasion d’apparaître 3 fois en couverture du célèbre magazine Play Boy, et est considérée comme la Latina la plus coquette par le magazine.