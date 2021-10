Daniella Chávez promet aux fans du contenu gratuit exclusif | Instagram

Sans aucun doute le célèbre modèle et camarade de jeu chilien Daniella Chávez a une fois de plus conquis ses millions d’abonnés avec une annonce qu’elle a récemment faite indiquant que son contenu exclusif pourrait être gratuit !

Bien sûr, ce n’était pas quelque chose qu’il ferait simplement parce que, apparemment, il imposerait des objectifs à ses fans, en tirer le profit serait son propre contenu qui est assez affectueux et risqué.

Ceci parce que Daniella Chavez Il fait campagne pour que son candidat à la présidentielle remporte la course et s’il le fait, le prix est quelque chose que ses millions de fans adoreront, car ils pourront profiter de ses charmes sans aucun problème.

La mannequin coquette n’a pas gardé le silence sur le traitement que son candidat José Antonio Kast a reçu dans le programme Mega Candidate, elle a donc pris des mesures en la matière.

C’est à cause de son indignation qu’il a commencé à faire campagne pour Kast et en cas de victoire, il libérerait son compte Only pour une durée limitée en récompense de son soutien au candidat présidentiel.

Daniella Chávez promet aux fans du contenu gratuit exclusif | Instagram daniella_chavez_official

À travers son compte Twitter où elle a commenté dans diverses publications son indignation face à la réaction de certains médias et à la situation actuelle dans son pays, qu’elle est apparemment prête à aider à changer.

Je ne parle jamais de politique, ce que je dis sur mon Twitter c’est simplement : du bon sens ! Vouloir la liberté, la sécurité, que les droits de chacun soient respectés, que chacun ait le même respect ! Et si cela a du sens pour vous et que vous recherchez la même chose, nous n’avons qu’une seule option ! Pensez à vos enfants », a écrit Daniella Chávez sur Twitter.

Le modèle était excité et fier de savoir que son contenu a été vu par plus de 9 millions de personnes, ayant la facilité d’en influencer plusieurs pour prendre de meilleures décisions

C’est le 13 octobre que Daniella Chávez a promis dans un post Twitter que si sa candidate gagnait, elle laisserait son contenu exclusif sur la célèbre plateforme pendant une semaine entière, accompagnée d’un emoji avec le visage d’un diable souriant.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PUBLICATION.

Cette publication compte déjà 450 retwetts, 134 twetts cités et 4 339 like’s, en termes de commentaires, certains sont en faveur du modèle et d’autres, comme prévu, ne sont pas d’accord avec elle, il y aura toujours des avis partagés de la part des internautes .