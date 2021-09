Daniella Chávez ressemble à une poupée, 1 mois pour son anniversaire

Daniella Chávez ressemble à une poupée, à 1 mois de son anniversaire | INSTAGRAM

En ces temps d’Internet, il y a un nouveau travail que beaucoup de jeunes veulent accéder créateur de contenu affectueux et un exemple clair de succès dans ce travail est le modèle chilien Daniella Chávez, qui a profité de sa popularité et de sa grande beauté pour s’aventurer dans la vente de abonnements recevoir un contenu aussi attrayant.

Cette fois, nous aborderons un La photographie qu’il a partagé à travers ses histoires, dans lesquelles il apparaît habillé en chariot dans un ensemble de dentelle rose et avec une robe de la même couleur.

La photo est partagée pour avertir que votre date d’anniversaire est très proche et qu’est-ce qu’il y a exactement dans 28 jours, les 26 octobre pour être exact, elle est donc déjà plus que ravie de vous attendre.

Il convient de mentionner que sur la photo, elle tient une assiette avec un petit cupcake, avec lequel elle fêterait sûrement l’un de ses anniversaires précédents ou simplement une photo prise par elle-même pour s’exciter un peu à l’idée de la prochaine arrivée de ce jour spécial. .

Le compte à rebours a commencé et le belle influenceuse de le Chili commence déjà par les célébrations dans leurs histoires de Instagram Elle a partagé quelques vidéos dans lesquelles elle nous a montré qu’elle partageait son temps avec l’un de ses amis dans un restaurant et bien sûr, là-bas, ils ont également grillé la vie et les réalisations qu’ils ont accomplies.

Il pratiquait aussi ses dons de influenceur recevoir certains maillots de bain et partager comment ils étaient afin que les utilisateurs s’intéressent peut-être au produit dans la boutique en ligne correspondante.

Mais ce n’est pas tout, il a également mis en ligne une vidéo du jacuzzi nous invitant à payer l’abonnement sur sa page privée, un site où seuls les vrais fans paient l’abonnement pour recevoir le meilleur contenu de cette belle jeune femme.

Il convient de mentionner que Daniella est l’une des blondes préférées sur Internet Merci pour tout ce temps que vous avez consacré aux séances photo professionnelles et bien sûr à pratiquer vos meilleures poses en capturant que je connaisse sous les meilleurs angles et bien sûr avec les plus beaux ensembles de vêtements.

Daniella Chávez fête son anniversaire le mois prochain et attend déjà avec impatience.

Pas plus tard qu’hier, il célébrait qu’il avait déjà plus de 100 000 abonnés dans le célèbre Only, alors il tirait au sort quelques photographies avec lesquelles il travaillait spécifiquement avec le magazine le plus important depuis plus de 18 ans de tous les temps, le lapin.

De plus, son compte Instagram est sur le point d’atteindre les 15 millions de followers, un chiffre qu’il a toujours rêvé d’avoir mais qu’il n’aurait jamais imaginé arriver si tôt, d’ailleurs il y a quelques mois il en trouvait encore quelques millions de down.

Depuis que Daniella Chávez a quitté le Chili, elle était plus que sûre de ce qu’elle voulait vivre à Miami en Floride pour avoir un bel endroit où vivre et bien sûr continuer avec ce travail qui la passionne tant, qui est de s’exhiber devant les caméras. et bien sûr garder ce public qui la suit à tout moment.

Depuis que Daniella Chávez a quitté le Chili, elle était plus que sûre de ce qu'elle voulait vivre à Miami en Floride pour avoir un bel endroit où vivre et bien sûr continuer avec ce travail qui la passionne tant, qui est de s'exhiber devant les caméras. et bien sûr garder ce public qui la suit à tout moment.