Daniella Chávez s’associe avec des rubans pour en montrer plus | Instagram

La chanteuse chilienne Daniella Chávez l’a encore fait, cette belle femme a laissé des centaines de personnes surprises par sa beauté et son anatomie imposante “ornée” de rubans seulement et la belle Dany a décidé de montrer sa silhouette de cette manière depuis la plage.

La mariée de l’America’s Cup Elle a décidé qu’une fois de plus, elle montrerait ses courbes, maintenant dans un mini maillot de bain deux pièces, car il ne se composait que de petits triangles saisissants en vert et de beaucoup de ruban noir.

Daniella Chávez a profité de ses courbes et a décidé de poser en contrebas du sable blanc. La mannequin et chanteuse a été placée à quatre pattes sur le sable et a légèrement relevé sa courbe la plus célèbre pour la caméra.

La belle Dany s’est tournée vers l’appareil photo avec un geste qui a rendu la photographie encore plus attrayante et a fait voler l’imagination de ses followers sur les réseaux sociaux. La blonde est vraiment belle et elle le sait.

ADMIREZ LA BELLE DANY ICI

Daniella Chávez est l’une des chouchous d’Instagram, c’est une femme vraiment belle et intelligente qui a commencé à attirer l’attention sur les réseaux sociaux pour son anatomie fitness ; mais sa renommée a notamment augmenté après avoir été liée à Cristiano Ronaldo.

Plus tard, cette belle femme a été recrutée par Televisa pour faire partie de ses commentateurs dans la Copa América et c’est ainsi que la Chilienne a reçu le titre de La Mariée de la Copa América. Les téléspectateurs sont tombés amoureux d’elle.

Chávez a conquis le cœur des internautes par sa beauté et son caractère, c’est une femme assez libre de s’exprimer, de s’habiller et de faire ce qu’elle pense ; une femme qui encourage les autres et qui est empathique avec les causes sociales.