Daniella Chávez se déguise en lapin de magazine dragueur | INSTAGRAM

Le beau modèle chilien, Daniella Chávez, a été chargée de faire comprendre que le magazine du lapin est l’une des entreprises qui lui importe le plus, puisque je marche pour eux et que je suis considérée comme l’une des 10 Latinas les plus attrayantes au monde.

Cette fois, nous vous présenterons un Séance photo qu’il a fait en collaborant à nouveau avec eux, debout juste devant un fond dans lequel ils écrivent le nom du magazine et dans lequel on peut voir un paysage très intéressant, mais bien sûr le meilleur de tous était l’apparition du modèle à droite au front.

Dani s’est déguisée en lapin, également accompagnée d’un robe noire en gala, cherchant à dire au revoir à l’année avec l’une de ses sessions les plus coquettes, magnifique comme une bunny girl et bien sûr cherchant à égayer un peu les jours de ses fans.

La pièce de divertissement a quatre Photographies qui la composent, ont rapidement rassemblé des dizaines de milliers de « likes » et leur nombre augmente de plus en plus, il y a beaucoup d’attention avec ce type d’images et bien sûr leurs propres fans les remercient dans les commentaires.

Nous avons également pu constater que certains de ses collègues modèles Ils sont venus la féliciter et partager aussi leurs profils avec ces internautes qui se retournent déjà pour le profil de Daniela, d’autres créateurs de contenus coquette qui cherchent à attirer un peu votre attention.

Daniella Chávez partage ses meilleurs moments pour que ses fans profitent de cette fin d’année.

Mais bien sûr, c’est la mannequin chilienne qui a eu tous les regards et toutes les interactions, qui a aussi partagé ses histoires, sa grande émotion d’avoir fait cette participation spéciale, très heureuse du résultat.

Il nous montrait aussi qu’il voyageait, en terres françaises, faisait de l’exercice d’où et démontrait aussi qu’il faut emporter la constance partout avec soi.

A pesar de estar de vacaciones, disfrutando de su viaje, aprovecha también las circunstancias para generar contenido y seguir consintiendo al público que siempre ha estado ahí para apoyarla, en Show News te recomendamos no esperarte para seguir disfrutando de todo lo que hace por sus admiradores d’Internet.