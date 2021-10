Daniella Chávez s’exhibe complètement en maillot de bain bleu | INSTAGRAM

Chaque dimanche est l’occasion pour de nombreuses personnes de se reposer et le mannequin chilien Daniella Chávez profite également du sien pour s’accorder un peu de détente en passant la majeure partie de sa journée dans la piscine privée qu’elle a dans son département de Miami, Floride.

A cette occasion, il a décidé de partager avec ses admirateurs un La photographie dans lequel il apparaît s’exhibant complètement dans un maillot de bain bleu très coquette, allongée dans l’un des fauteuils qu’elle a juste dans cet espace prévu pour passer ses pauses.

L’image a été rapidement partagée et a atteint plus de 45 000 likes, un nombre qui ne cesse de croître en plus de tous les commentaires où ses fans le remercient et lui demandent de continuer à télécharger ce type de photographies ainsi qu’à exprimer leur amour et support.

Il y a même des internautes qui la considèrent comme une déesse et qui lui disent sans arrêt dans cette rubrique qu’elle lit et dans laquelle elle est motivée à poursuivre ce projet qui l’a aidée à réaliser ses rêves.

On a pu également observer que ses ongles sont très bien traités, car il a peut-être assisté d’un expert qui parvient à continuer à le rendre beau dans chacun des divertissements qu’il partage sur ses réseaux sociaux.

Dans ses stories Instagram, il continue de partager avec nous jusqu’à aujourd’hui quelques cadeaux qui continuent d’arriver pour son anniversaire, qui s’est produit il y a plusieurs jours mais jusqu’à présent n’arrête pas de lui faire des surprises.

Daniella Chávez toujours prête à partager sa beauté avec ses fans.

Par exemple, nous avons vu qu’elle a reçu un très beau bracelet en or en forme de trèfle à 4 feuilles, la feuille porte-bonheur qu’elle aimait et qui se combine désormais avec ses belles tenues de marque.

Elle nous a également montré une de ses premières photos avec son sac Hermès, qui lui a coûté beaucoup d’argent mais qu’elle considère comme le reflet de tout ce qui a travaillé un petit détail envers elle-même qui en vaut la peine et qui n’a pas d’importance ce que disent les autres à propos de cette grande dépense.

Bien sûr, il ne manque pas une photographie de la mer de Miami, l’un de ses endroits préférés au monde et où je rêve toujours de vivre et maintenant qu’il l’a réalisé, il ne cesse de nous montrer son séjour dans cet endroit et en profiter parce qu’il considère vraiment que c’est l’un des plus beaux endroits de la planète.

Restez dans les réunions en profitant des nouveaux contenus de Daniella Chávez ainsi que de toutes les nouvelles, nouvelles et choses intéressantes sur ce jeune modèle chilien qui s’est avéré être un excellent influenceur et que tout peut être réalisé en se basant sur l’effort, le dévouement et beaucoup de persévérance.