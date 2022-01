Daniella Chávez s’habille avec seulement les oreilles d’une jolie fille lapin

Daniella Chávez s’habille avec seulement des oreilles, « mignon lapin » | Instagram

Plus qu’un lapin coquette, la belle chanteuse chilienne Daniella Chávez a étonné les réseaux sociaux avec un costume unique qui a vraiment captivé les internautes, car elle n’utilisait que des oreilles de lapin.

Et est-ce la belle Daniella Chavez Il n’a même pas physiquement utilisé une paire d’oreilles, il a plutôt utilisé un filtre sur sa photographie complètement naturelle.

Le mannequin chilien a laissé les internautes pantois lorsqu’ils ont réalisé que son énorme beauté était à la vue de tous car elle a choisi la tenue d’Eva pour s’exhiber au maximum sur son compte Twitter.

La belle Dany s’est photographiée depuis ce qui ressemble à un bain et de haut en bas, elle n’a utilisé que deux de ses doigts pour couvrir l’essentiel de son anatomie et bien sûr, c’était bien visible par tout le monde.

La belle Daniella Chávez, mieux connue sous le nom de La mariée de l’America’s Cup, n’a même pas utilisé d’accessoires pour mettre en valeur son énorme beauté et ses courbes proéminentes et, comme si cela ne suffisait pas, elle a donné plus d’intensité à la publication, invitant ainsi ses followers à passer la nuit à côté d’elle sur sa page de contenu exclusif il y a un jour.

Daniella Chávez s’habille avec seulement des oreilles, « joli lapin ». Photo : Instagram.

Les followers de la belle Dany ont immédiatement réagi à son image et à son invitation et ont comblé les célèbres de compliments sur leurs réseaux sociaux. Rappelons-nous que Chávez est l’une des femmes les plus aimées sur les réseaux sociaux.

La popularité de Daniella Chavez date d’une rumeur qu’il prétendait être le troisième en lice entre Cristiano Ronaldo et le mannequin Irina Shayk. Les yeux du monde ont cherché qui était cette femme capable de renverser Shayk et les adeptes de CR7 ont été immédiatement subjugués par sa beauté.

Le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux a immédiatement augmenté et Televisa, une chaîne de télévision mexicaine, a jeté son dévolu sur elle pour faire partie de son équipe de commentateurs de la Copa América. La beauté et le charisme de Dany lui ont valu le titre de La Novia de La Copa América.

Après cette situation, il a développé sa carrière en tant que commentateur sportif, en tant que mannequin et plus tard en tant que chanteur professionnel. Daniella Chávez s’est également avérée être une femme assez intelligente qui peut parler de sport ou de politique sur les réseaux sociaux sans crainte de rien.