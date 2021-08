Daniella Chávez vous invite à un rendez-vous avec elle, participez comme ça

in

C’était à travers une jolie et coquette invitation placé dans leur histoires comme Daniella Chávez nous a annoncé qu’elle dirigeait une concurrence pouvoir en gagner un rendez-vous avec elle et les réseaux sociaux sont les plus intéressés par ce fait.

C’est vrai, la belle créatrice de teneur et modèle chilien Elle était chargée d’émouvoir à nouveau son public bien-aimé, mais cette fois en nous rapprochant d’un de ses plus grands rêves : pouvoir la rencontrer et l’observer en personne, ce qui pourrait arriver si vous gagnez ce concours.

Elle est belle influenceur de le Chili Elle a une base de fans fidèles qui la soutiennent à tout moment et qui rêvent de pouvoir l’observer en personne un jour, c’est pourquoi ce concours est venu comme un gant et elle n’a qu’à faire un pas pour l’obtenir.

La seule étape et la plus importante de toutes est de payer abonnement pour votre page Contenu exclusif, un endroit où il se consacre à chouchouter ceux qui sont de vrais admirateurs de la jeune femme puisqu’il faut payer un montant mensuel pour être actif sur ce site et pouvoir lui envoyer des messages.

Il vous suffit d’être abonné et de lui envoyer un message par son seul intermédiaire, une étape simple qui ne nécessite qu’un peu de confiance car, pouvez-vous imaginer risquer un peu de payer cet abonnement et de gagner ? magnifique maquette.

C’est ainsi que les internautes ont été complètement émus et débordés de bonheur lorsqu’ils ont su qu’ils avaient la possibilité de pouvoir la rencontrer et passer une journée entière avec elle une idée et ses propres followers ont imaginé une dynamique dans laquelle ils lui ont demandé des questions.

En fait, il répondait à de nombreuses questions à travers ses histoires officielles sur Instagram où il donnait quelques conseils, partageait des informations intéressantes sur sa vie et ses routines d’exercices et organisait bien sûr ce concours dans l’idée d’attirer le plus grand nombre d’utilisateurs.

Nous vous recommandons de ne pas vous détacher de Show News car nous partagerons sûrement avec vous le moment où il y aura un gagnant, en plus du fait que si vous ne voulez pas manquer cette belle opportunité, le mieux serait de Essayez-le et si vous ne gagnez pas, vous pouvez annuler à tout moment, mais le paiement ne dépend que de votre décision.