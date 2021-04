Daniella Spalla change la perception de l’amour dans ses nouvelles chansons – El Sol de México

Daniela Spalla ne veut plus assumer le rôle de victime dans ses chansons. Sa façon de comprendre l’amour, dit-il, a changé. Ceux qui la suivent depuis qu’elle a débuté sa carrière en 2005 ou ceux qui la connaissent pour son album à succès Beds Separated (2018), savent que la mélancolie et le chagrin sont les ingrédients favoris du banquet proposé par l’auteur-compositeur-interprète argentin.

Mais elle n’en veut plus. «En tant que femme, j’ai repensé beaucoup de choses ces dernières années et j’ai pensé à ma place dans une relation et dans la vie. J’avais beaucoup écrit sur la victime et je pense qu’en tant que personne, je ne suis plus dans un tel endroit. C’est l’une des choses que je dois abandonner. Et ce n’est pas facile, car je sais que ces types de paroles se connectent beaucoup avec les gens », dit-il dans une interview avec Le soleil du Mexique à propos de la version que vous venez de faire de Veneno, l’une des chansons les plus sombres de Zoé.

La pochette de Spalla a été incluse dans un album hommage au groupe mexicain qui est maintenant disponible sur les plateformes numériques. La compositrice cordouane attribue son besoin de se transformer à une manière différente de comprendre les relations amoureuses dans une perspective non binaire.

«Il y a un problème dans mes paroles que je veux changer. C’est la façon dont je vois les relations. Nous avons une façon de les voir en fonction des rôles de genre, en particulier entre les femmes et les hommes dans le cas des relations binaires et hétérosexuelles. Je pense que cette vision perd maintenant de sa validité », assure-t-il.

Contrairement à il y a trois ans, Daniela utilise moins d’artifice de langage dans ses chansons. Elle dit qu’elle essaie d’être plus directe, plus claire. «Poison a de nombreuses métaphores. C’était un défi pour moi de les interpréter tous ».

Avec des instruments à vent et des grattages de bossa qui confèrent une ambiance très jazzera, le chanteur tisse une version moins “sombre” que l’original, mais non moins mélancolique pour cela.

“Mes chansons sont très auto-référentielles, elles ont beaucoup à voir avec mes expériences. Comme on soigne les blessures du cœur, on quitte la place de victime”.

Le Mexique est l’un des pays préférés de Spalla. Vivez ici pendant plusieurs années. Now They Come For Us (2014) a été son tremplin vers la gloire. Cet album lui a permis de remplir les forums à travers l’Amérique latine et lui a valu une nomination aux Grammy Awards latins. Aujourd’hui, elle est l’une des principales voix de la pop alternative en espagnol, où les femmes gagnent de plus en plus de terrain.

Pour elle, la création musicale a toujours été un processus solitaire. Mais dans ce confinement, dit-il, il a renforcé une idée qu’il avait déjà eue en tête auparavant: être plus collaboratif. «Je ne veux plus faire de la musique si seule. Cette année, j’ai décidé que j’allais composer et jouer avec d’autres personnes. Je suis arrivé d’Argentine en janvier et j’ai commencé à appeler des amis. J’ai fait l’exercice de repenser le discours féminin en travaillant avec d’autres compositeurs ».

La pochette de Veneno, dit-il, est une bonne première étape dans la diversification de ses processus artistiques. Il a rencontré Zoé pour la première fois en 2008, dans une émission de télévision. Il assure que le groupe originel de Cuernavaca est l’archétype de ce qu’un bon groupe devrait être: indépendant dans ses idées, libre dans sa création et solide dans sa formation. Avec plus de deux décennies de carrière, beaucoup considèrent déjà ce groupe comme le dernier grand groupe de rock espagnol capable de remplir les stades.

«Pour moi, ils sont un exemple. Ils ont fait les choses à leur manière et ils ont persisté. C’est pourquoi je pense aussi qu’ils se sont connectés avec tant de gens, parce qu’ils ont toujours été fidèles à eux-mêmes et à leur musique avant toute autre chose. Zoé nous montre comment ne pas vendre l’âme », observe Spalla.