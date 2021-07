Danielle Bradbery sort un nouveau single Fiery, “Stop Draggin’ Your Boots”

Chanteur/auteur-compositeur Danielle Bradbery a partagé une déclaration de passage à l’âge adulte avec le nouveau morceau “Stop Draggin’ Your Boots”, sorti aujourd’hui via Big Machine Records.

Se penchant sur son ton post-moderne et conscient de soi, Danielle montre un côté d’elle-même que nous n’avons jamais vu auparavant en avertissant un gars décontracté: devenez réel ou rentrez chez vous. Bien que ludique dans son exécution de violon double, la voix magnifique de Danielle fléchit à travers l’instrumentation produite par Nathan Chapman sans jamais avoir besoin de bousculer les notes.

«Cette chanson est un hymne enflammé pour toutes les filles qui se sont déjà senties enfilées par un gars. Les paroles audacieuses et le rythme impertinent m’ont vraiment attiré et m’ont rappelé ce plaisir, Shania Twain, l’ambiance country pop des années 90 que je suis ravie de canaliser dans ma musique », partage Danielle. «Cela m’a fait ressentir les moments où mes amis et moi avons été au milieu de ces navires de situation. Il n’y a plus de place pour les sentiments insipides ou le temps pour vous d’être incertain – vous êtes soit à fond, soit vous êtes sorti !

Écrit par Josh Kear, Hillary Lindsey et Gordie Sampson, “Stop Draggin’ Your Boots” capture parfaitement le côté doux de Danielle ainsi que sa force et son intelligence.

Le natif du Texas pousse ce shuffle honky tonk un peu plus loin avec une vidéo de démarrage qui est en streaming exclusivement sur Facebook. Danielle a rejoint Facebook hier pour un chat en direct avant la première officielle.

Lançant un nouveau chapitre l’année dernière, Danielle a infusé ses propres histoires sincères et personnelles dans les dernières versions “Never Have I Ever” et “Les filles dans ma ville natale.” La chanteuse puissante a continué d’élargir sa gamme impressionnante alors qu’elle approfondissait son lien avec son héritage mexicain en enrôlant l’artiste latino-nominé aux GRAMMY KURT pour une version espagnole de “Never Have I Ever” (“Yo Nunca He…”), chantant entièrement en espagnol pour la première fois.

Achetez ou diffusez « Stop Draggin’ Your Boots ».