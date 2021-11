Danielle Colby envoie un message spécial à Mike Wolfe au milieu d’un récent drame

La star américaine des Pickers, Mike Wolfe, a célébré son anniversaire samedi, recevant beaucoup d’amour de sa co-star, Danielle Colby, et de leurs fans. Une partie des célébrations comprenait une vente aux enchères en ligne spéciale de certains des objets spéciaux que l’équipe d’archéologie antique a ramassés au fil des ans. Colby et la page Instagram d’American Pickers n’ont pas reconnu l’ancienne star Frank Fritz à l’occasion de son 56e anniversaire.

« Aidez le bateau de votre frère à traverser, et le vôtre atteindra le rivage. » Je n’ai jamais fait confiance à cette citation jusqu’à ce que je tombe avec les garçons Wolfe. Joyeux anniversaire à mon frère d’une autre mère, [Wolfe] », a écrit Colby sur Instagram samedi. « J’ai adoré aider votre bateau à traverser même les mers les plus agitées. En retour, merci pour tout ce que vous faites pour que mon bateau atteigne son rivage en toute sécurité. Continuons de pagayer ensemble. Nous sommes bons dans ce domaine. » Elle a inclus une nouvelle photo du magasin d’archéologie antique de Wolfe.

History Channel a également publié une photo plus ancienne d’American Pickers pour célébrer le grand jour de Wolfe. « Joyeux anniversaire [Wolfe]! Que tous vos rêves de cueillette américains se réalisent cette année », a écrit le réseau. Son magasin a également célébré l’anniversaire de Wolfe en organisant une vente aux enchères en ligne qui a commencé vendredi, uniquement pour les personnes qui se sont inscrites sur la liste de diffusion du magasin.

Alors que History Channel aurait pu espérer que les fans d’American Pickers se joindraient à eux pour souhaiter un joyeux anniversaire à Wolfe, cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, la publication Instagram a été inondée de personnes exigeant qu’ils ramènent Fritz. « La série craint depuis qu’ils ont démarré Frank », a écrit un fan. « Je parie que Frank n’a pas souhaité un joyeux anniversaire », a commenté un autre. « Il a fait du sale à Frank », a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Fritz n’est plus apparu sur American Pickers depuis mars 2020. Au cours de l’été, Fritz a accordé plusieurs interviews à The Sun, affirmant qu’il n’avait pas parlé à Wolfe depuis deux ans. Fritz a accusé Wolfe de ne jamais tendre la main après avoir subi une opération au dos. « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça », a déclaré Fritz le 19 juillet.

Fin juillet, History et Wolfe ont confirmé que Fritz ne reviendrait pas dans la série. « Le soutien que vous nous avez tous apporté a été un rappel constant de ce que le message de la série a toujours été; à travers ces lieux, ces gens et ces choses, nous avons tous un fil conducteur. Nous sommes ici non seulement pour nous occuper du passé mais aussi les uns les autres », a déclaré Wolfe dans un communiqué publié par le réseau. « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

Wolfe n’a pas parlé de la situation depuis et n’a rien publié sur Instagram depuis le 1er octobre. En août, Fritz a déclaré au Sun qu’il ne croyait même pas que Wolfe avait écrit la déclaration publiée par History. « Nous n’avons jamais été amis à l’école primaire », a déclaré Fritz. « Je ne crois pas qu’en 10 ans il m’ait dit cinq belles choses, tu sais ? A moins qu’il ne coupe quelqu’un d’autre et que nous riions tous les deux. »