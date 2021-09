Danielle Collins prend la place des huitièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Kaja Juvan

01/09/2021 à 22h30 CEST

Le joueur américain Danielle Collins, numéro 29 de la WTA et tête de série numéro 26, a rempli les pronostics en remportant la 30e finale de l’US Open par 6-4 et 6-2 en une heure et douze minutes au joueur slovène Kaja juvan, numéro 109 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Les statistiques du match indiquent que Collins a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, obtenu un premier service de 60%, commis 2 doubles fautes, remportant 77% des points de service. Quant à Juvan, il a réussi à casser le service une fois, a été efficace à 70%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 51% de ses points de service.

Le joueur de tennis américain sera mesuré en huitièmes de finale avec le vainqueur du match entre le joueur slovène Tamara zidansek et le biélorusse Aryna Sabalenka.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 234 joueurs y participent et un total de 128 arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et ceux qui sont invités . De plus, sa célébration a lieu entre le 24 août et le 11 septembre à New York.