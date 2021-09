Danielle Dithurbide dit adieu (provisoirement) à son journal télévisé pour être maman !

Dans la vidéo, elle a également partagé le nom que portera son bébé : Lucie, produit de sa cour avec Jorge Garcia, dont il est amoureux depuis près de deux ans. Le 16 juin dernier, Danielle a révélé qu’elle attendait un enfant lors de la première de l’émission Faisy Nights.

Quatre jours plus tard, il fêtait George au sa première fête des pères. « Pendant de nombreuses années, ce jour n’avait plus de sens pour moi. J’ai essayé de rester à la maison et tout film qui me distrait était le meilleur plan. Mais tu es venu pour changer ça et ma vie complètement et pour toujours. A partir d’aujourd’hui, penser à célébrer dès la première minute de cette journée, chaque année, me remplit d’émotion. Bonne fête des pères tous les jours de l’année au meilleur papa du monde. Merci pour le plus beau cadeau de toute ma vie”.

Danielle dithurbide était auparavant marié à des journalistes Guillermo Ochoa Millan et Juan Pablo de Leo.