Danielle Dithurbide révèle qu’elle est enceinte – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’animatrice Danielle Dithurbide est devenue la note en confirmant qu’elle est enceinte.

Avec son “baby bump”, la journaliste a donné à Faisy le “coup de chance” pour sa nouvelle émission diffusée sur Unicable.

Bien que Danielle Dithurbide ait été très prudente avec le sujet, elle a dit qu’elle était heureuse d’annoncer cette nouvelle lors de l’ouverture de “Faisy Nights”.

“Je suis censé leur donner un coup de chance, mais ce sera un ventre”, a-t-il déclaré.

Le journaliste n’a pas précisé s’il s’agira d’un garçon ou d’une fille ni de la date à laquelle il naîtra.

Danielle anime “Despierta”, qui est diffusé du lundi au vendredi sur “Las Estrellas” à 06h30, l’espace informatif que Carlos Loret de Mola est venu diriger.

Dithuride est diplômé en histoire de l’Universidad Iberoamericana. Son intérêt pour les médias l’a amenée à étudier un sous-système en journalisme et un diplôme en radio et télévision à l’École de journalisme et d’art pour la radio et la télévision (PART).

Avant d’être animatrice de « Despierta », elle était reporter pour Televisa et Tv Azteca.