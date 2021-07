Danielle Guizio élargit son offre denim – WWD

La créatrice de vêtements pour femmes basée à New York, Danielle Guizio, a élargi son offre de denim avec deux nouveaux styles, suite au succès de son offre homonyme lors de son lancement en 2019, qui s’est vendue.

“Ajouter plus de gamme à notre collection de denim symbolise la croissance non seulement dans cette catégorie, mais aussi la croissance de nos connaissances et de notre savoir-faire dans la création de vêtements en denim”, a déclaré Guizio. « Il y a quelque chose de très magique pour moi dans le denim ; c’est comme votre relation la plus durable, votre ami le plus digne de confiance sur lequel vous pouvez toujours compter, juste là dans votre placard.

Offerts en deux délavages et coupes — Guizio Light Wash Vintage Fit Denim 002 et Guizio Dark Wash Low Rise Denim 003 — les styles sont composés à 100 % de coton et offrent un élan et une sensation vintage uniques (pas deux paires sont exactement semblables dans leur décoloration, leur couleur et leur effet affligeant). De plus, les nouveaux styles ont été lavés avec « 70 % d’eau en moins que les méthodes de lavage conventionnelles, tout en supprimant l’utilisation de produits chimiques nocifs qui ont un impact à la fois sur l’environnement et la santé des travailleurs impliqués dans la fabrication du denim ».

La nouvelle gamme de denim de Guizio est proposée dans les tailles 23 à 34, au prix de 346 $, et sera disponible sur le e-commerce de la marque, ainsi que chez les détaillants Ssense, Browns, Fred Segal et Revolve.