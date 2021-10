Danielle Lloyd ‘éviscérée’ alors que Stacey Solomon utilise son nom de bébé pour son cinquième enfant

Danielle Lloyd et Stacey Solomon ont le même cerveau de bébé (Photo : Backgrid/Instagram)

Danielle Lloyd a dit de manière ludique qu’elle était « vidée » après avoir appris que Stacey Solomon avait utilisé son nom de bébé préféré.

L’ancienne star de Celebrity Big Brother est actuellement enceinte de son cinquième enfant, une petite fille, et se rapproche de plus en plus de sa date d’accouchement.

Il semble que Danielle, 37 ans, ait déjà choisi un nom pour sa première fille, mais la star de Loose Women, Stacey, l’a devancé.

Plus tôt cette semaine, Stacey a révélé qu’elle et son fiancé Joe Swash avaient décidé de nommer leur première fille Rose, son nom complet étant Rose Opal Esme Solomon-Swash.

Réagissant à la nouvelle, Danielle a dit OK ! Magazine : « Malheureusement, Stacey Solomon a choisi Rose, qui était l’une de nos préférées ! Nous sommes vidés, haha ​​!

Elle a ajouté: « Quand j’ai vu le nom de la fille de Stacey, j’ai envoyé un texto à Michael en disant: » Noo! Elle l’appelle Rose !

‘C’est un nom vraiment mignon, cependant.’

Stacey et Joe ont confirmé avoir nommé leur première fille Rose (Photo: @staceysolomon, Instagram)

Cependant, tout n’est pas perdu, car Danielle et son mari Michael O’Neill prévoient toujours d’inclure Rose au nom de leur petite fille.

« C’était aussi un nom très significatif pour Michael, mais nous aurons toujours Rose quelque part à son nom », a-t-elle révélé.

Danielle est mère de fils Archie, 10 ans, Harry, neuf ans, et George, sept ans, avec son ex-mari Jamie O’Hara, et partage Ronnie, trois ans, avec Michael.

Danielle est également enceinte de sa première petite fille (Photo: Backgrid)

Le couple a annoncé la grossesse de Danielle en mai avec le mannequin écrivant sur les réseaux sociaux: « Tellement excité d’annoncer enfin que le bébé n°5 est en route, nous sommes tous si heureux. »

Danielle a déclaré qu’elle aimait ses garçons «fous», mais espérait que le bébé numéro cinq serait une fille, ayant déjà envisagé la sélection du sexe pour réaliser ses rêves.

Heureusement pour la star, elle a découvert plus tard qu’elle attendait en effet une fille.

« Michael espère vraiment avoir une fille et les garçons sont désespérés aussi – ils sont convaincus que c’est une petite sœur. Si c’est le cas, cette petite fille va avoir une armée de grands frères protecteurs toute sa vie ! a-t-elle dit à Closer à l’époque.

« J’ai hâte de devenir une famille de sept personnes. Je sais qu’il y a un risque que ce soit un autre garçon – avoir cinq garçons serait totalement fou ! Mais, bien sûr, la principale chose que je veux, c’est que le bébé soit en bonne santé. Et si ce n’est pas une fille, on réessayera après !’ elle a ajouté.

