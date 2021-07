Danielle Nicole Brand et Care Bears collaborent sur les sacs – WWD

Ces Bisounours colorés et joyeux, célèbres à la télévision et au cinéma, ont été moulés dans une ligne de sacs à main créée par la marque Danielle Nicole.

Le lancement officiel de la collection a lieu samedi, de 11h à 13h, à la boutique Sundae Donuts à Montauk à Long Island, NY, avec une douzaine d’influenceurs photographiés avec les sacs Care Bear.

Fidèles à l’esprit des Bisounours multicolores et de la nouvelle collection, les influenceurs recevront des kits de donuts DIY. « Avec un arc-en-ciel de glaçage et de vermicelles, les invités pourront créer leur propre beignet Danielle Nicole, inspiré de ma nouvelle collection Care Bears. J’ai vraiment hâte d’y être », a déclaré Danielle DiFerdinando, fondatrice et présidente de Danielle Nicole. « La collection Care Bears est extrêmement colorée et les kits de beignets sont remplis de couleurs vives pour apporter de la joie à votre journée. » Après la décoration des beignets, les influenceurs déjeuneront au Surf Lodge à Montauk.

La collection, au prix de 68 $ à 88 $, est vendue aux États-Unis et en Europe sur Danielle-Nicole.com. Il sera également disponible pour la vente au détail dans des boutiques spécialisées aux États-Unis et sur EB Games Australia.

Les Bisounours sont apparus au début des années 80 sur des cartes de vœux, et plus tard dans une série d’émissions de télévision animées et de longs métrages. Plus récemment, les Care Bears ont pu être vus dans Care Bears & Cousins, une série animée CGI originale de Netflix lancée à l’automne 2015 et Care Bears: Unlock the Magic, une série animée 2D lancée en 2019 sur Tiny Pop au Royaume-Uni et Boomerang et Cartoon Network aux États-Unis

“Il y a un message très joyeux et fantaisiste avec la collection, et c’est important alors que nous sortons de la pandémie”, a déclaré DiFerdinando. « Les Bisounours rayonnent de positivité et d’autonomisation dans leur narration. »

La collection Care Bears étend davantage les liens de la marque Danielle Nicole avec la culture pop et les représentations de personnages de films d’action et de films d’animation de Disney, Warner Bros., Marvel et Nintendo sur des modèles de sacs à main. Cloudco Entertainment, anciennement American Greetings Entertainment, est le propriétaire de Care Bears et d’autres propriétés de divertissement telles que Holly Hobbie et Madballs.

La gamme de sacs Care Bears comprend le sac à bandoulière «Love-a-Lot Bear» dans des tons de rose et de rouge avec de la fausse fourrure en peau de mouton; le « Cheer Bear Backpack » avec une bandoulière arc-en-ciel ; le « Cloud Crossbody » conçu avec des nuages ​​de rêve, des détails arc-en-ciel et le sac à dos en fausse fourrure jaune vif « Funshine Bear ».