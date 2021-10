L’actrice de . Danielle Staub dénonce que Teresa Giudice l’a poignardée

Danielle Staub a fait une déclaration choquante au sujet d’une co-vedette de l’émission de téléréalité « Real Housewives », affirmant qu’elle avait été poignardée.

L’ancienne star de « Real Housewives of New Jersey » a déclaré à Dave Quinn que sa co-star Teresa Giudice l’avait poignardée lors du tristement célèbre défilé Posche de la saison 2, selon un passage du nouveau livre de révélation de Quinn, « Not All Diamonds and Rosé The Inside Histoire des vraies femmes au foyer qui le vivent ».

« Teresa m’a pris une fourchette dans le dos ! Ils m’ont poignardé avec une fourchette et m’ont traîné par derrière ! J’ai donc arrêté de courir », a déclaré Staub dans le livre de combat emblématique de RHONJ.

Tout a commencé lorsque Giudice et Jacqueline Laurita ont tenté de saluer Staub après deux saisons très tendues. À un moment donné, Staub a appelé Giudice pour sa fausse gentillesse et Giudice l’a appelée salope, et l’enfer s’est déchaîné.

« C’était comme Jerry Springer sous stéroïdes », a déclaré Staub dans le livre. « Comme si ces femmes étaient dangereuses. »

Les femmes ont commencé à chasser Staub autour de l’endroit, et à un moment donné, la fille de Laurita, alors âgée de 18 ans, a tiré les cheveux de Laurita. Ils ont appelé la police et finalement ils se sont tous séparés, mais c’est un moment qui sera à la hauteur de la renommée de RHONJ.

« Je ne savais pas qu’ils commenceraient à m’attaquer physiquement après ça ! Je devrais pouvoir dire ce que je veux dire et ne pas être agressé physiquement pour cela », a déclaré Staub dans le livre.

L’avocat de Giudice a nié les allégations à People : « Cela ne s’est jamais produit. C’est de la pure fiction à 100 %. Si cela s’était produit, nous l’aurions vu ou entendu dans l’émission et non dans un livre 11 ans plus tard. »

Même les producteurs de RHONJ ont été choqués par la bagarre au défilé Posche.

Le combat de la saison 2 a été l’un des plus fous de l’histoire de « Real Housewives », mais avant la soirée, un producteur a admis qu’il ne savait pas à quoi s’attendre pour la saison.

« Nous ne savions pas que le bonjour se transformerait en une poursuite complète, en tirant les cheveux, en appelant la police, un talon cassé, le 911, des sirènes de police », a déclaré le producteur Carlos King dans le livre de Quinn. « Folie. »

Andy Cohen semble coopérer avec les allégations de Staub en disant à Quinn: «Nous n’aimons pas quand il devient physique. On a tendance à s’en éloigner. Nous allons montrer que quelque chose se passe, mais nous flashons sur l’écran. Il n’était pas d’accord avec ce que nous voulons que les femmes au foyer soient. »

Dans la saison deux, diffusée en 2010, nous avons vu Staub poursuivre Ashlee Lurita, qui a été reconnue coupable et condamnée à payer une amende de 189 $, selon People.

Voir ici la note originale en Heavy