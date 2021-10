Daniil Kvyat, évaluant un transfert potentiel vers NASCAR, se rendra à Martinsville

Daniil Kvyat envisage de rejoindre NASCAR et évalue ses options, a révélé Guenther Steiner.

Le Russe a perdu son siège sur la grille de Formule 1 à la fin de la campagne 2020, étant remplacé par Yuki Tsunoda à AlphaTauri. Depuis lors, il a servi comme pilote d’essai et de réserve d’Alpine mais n’a pas couru dans une autre série.

Deux autres pilotes perdront leurs sièges de F1 en 2020, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, tous deux partis aux États-Unis pour 2021, prenant respectivement des sièges en IndyCar et IMSA.

Steiner, l’ancien patron du couple, dont le propre patron possède l’équipe NASCAR Stewart-Haas Racing. dit que Kvyat envisage de faire la même chose, en évaluant les options sur la grille NASCAR.

« De nombreux conducteurs veulent l’essayer. Certains déménagent aussi en Indycar », a déclaré le Haas directeur d’équipe sur le podcast Stewart-Haas Racing.

« C’est un grand pas pour eux, car ces séries sont très différentes – c’est comme s’imaginer passer de NASCAR à la Formule 1. Il ne s’agit pas seulement de la conduite, mais de l’ensemble du système.

« Mick (Schumacher) était à la course au Texas, et Daniil Kvyat viendra à la course à Martinsville. Tous ceux qui vont en NASCAR me demandent « Hey Gunther, peux-tu m’arranger avec quelqu’un ? »

« Daniil s’arrêtera pour voir s’il y a des options intéressantes pour lui, car pour le moment il ne court pas en Formule 1. »

️ pic.twitter.com/z3K20FA6A4 – Daniil Kvyat (@kvyatofficial) 26 octobre 2021

Kvyat a également été lié à un passage à la Formule E, The Race affirmant qu’il était en pourparlers avec l’équipe Dragon au sujet d’un éventuel trajet avec eux en 2022, où il courrait aux côtés de l’ancien pilote de Formule 2 Sergio Sette Camara l’année prochaine. .

Il se dit ouvert à la course en Europe et aux États-Unis, mais rêve toujours de revenir sur la grille de Formule 1 et attendrait même jusqu’en 2023 si nécessaire.

« Je suis ouvert à de nombreuses options », a récemment déclaré Kvyat à la chaîne russe Match TV, citée par grandprix.com. « Je m’intéresse à l’Amérique. Je suis prêt à envisager des options en Europe. Je suis prêt à essayer de nouvelles choses.

« Je veux courir, donc même si la Formule 1 ne fonctionne pas en 2022, je suis encore trop têtu pour ne pas essayer de revenir en 2023. »

Les chances d’obtenir un siège pour l’année prochaine semblent minces, avec un chez Alfa Romeo le seul disponible et Guanyu Zhou apparemment prêt à le prendre.

