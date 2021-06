Daniil Kvyat plaisante avec Helmut Marko qui “mourrait d’envie de l’appeler”

L’ancien pilote de Red Bull, Daniil Kvyat, a plaisanté en disant que la fierté empêcherait Helmut Marko de répondre à l’appel qu’il «mourrait d’envie» de lancer.

Kvyat a été introduit en Formule 1 via le programme junior Red Bull, faisant ses débuts avec Toro Rosso en 2014.

La montée dans les rangs de Red Bull s’est déroulée en douceur pour Kvyat, qui en 2015 est devenu pilote Red Bull et a même terminé devant son coéquipier Daniel Ricciardo au championnat des pilotes cette année-là.

Le déclin était sans doute encore plus emphatique. Au Grand Prix d’Espagne 2016, Kvyat était de retour à Toro Rosso, avant d’être retiré du programme Red Bull en 2017.

Mais il y aurait un retour pour Kvyat avec l’équipe renommée AlphaTauri en 2019, réintégrée dans le giron de Red Bull avec Alex Albon, bien que ce deuxième passage se soit terminé à la fin de la campagne 2020.

Kvyat est désormais le pilote de réserve d’Alpine, mais un troisième relais avec Red Bull pourrait-il être possible?

Kvyat a plaisanté en disant que Marko “mourrait d’envie” de l’appeler, mais que la “fierté” ferait obstacle à cela.

“Je pense qu’il meurt d’envie de m’appeler”, a taquiné Kvyat lors de son apparition sur le podcast F1 Nation.

« Mais je pense que cette fois, la fierté pourrait être un obstacle – parce que déjà la dernière fois, c’était un peu comme admettre l’erreur, non ? »

Après la fin de son passage avec AlphaTauri, Kvyat a déclaré qu’il chercherait un moyen de revenir sur la grille en 2022, estimant qu’il pourrait fournir les résultats pour une équipe plus haut sur la grille.

Et bien qu’il reste complètement flexible pour l’avenir, Kvyat apprécie actuellement son travail avec Alpine.

“Mes yeux sont grands ouverts, mes oreilles sont également ouvertes et pour être honnête, je suis assez flexible”, a-t-il déclaré à propos de la perspective d’un retour à temps plein en F1.

« J’aime mon travail avec Alpine en ce moment, je donne toujours le meilleur de moi-même à l’équipe avec laquelle je suis et en ce moment je me concentre sur ça. J’aime l’ambiance dans l’équipe.

« Ce sont des gars très intéressants, une équipe de course très hardcore, et toutes les séances auxquelles j’ai assisté les week-ends de course et les séances d’essais, ils fonctionnent tous comme une horloge, un groupe de personnes très organisé et très solide. Ce sera intéressant – je pense que cette équipe a un énorme potentiel pour l’avenir.

