Daniil Medvedev atteint la finale aux dépens du joueur de tennis Felix Auger-Aliassime

09/10/2021

Le 09/11/2021 à 06:45 CEST

Daniel Medvedev, Russe, numéro 2 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4, 7-5 et 6-2 en deux heures et dix minutes pour Félix Auger Aliassime, joueur de tennis canadien, numéro 15 dans l’ATP et tête de série numéro 12, en demi-finale de l’US Open. Avec ce résultat, Medvedev sera en finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que le joueur de tennis russe a réussi à casser le service 5 fois à son adversaire, a atteint une efficacité de 70% dans le premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 72% des points de service. Quant au joueur canadien, il a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion et ses données d’efficacité sont de 63 %, 10 doubles fautes et 54 % de points obtenus au service.

Lors de la finale, nous aurons la confrontation du joueur russe et du vainqueur du match entre le joueur de tennis serbe Novak Djokovic et allemand Alexandre Zverev.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 237 joueurs participent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.