Daniil Medvedev parvient à se qualifier pour la finale aux dépens du joueur de tennis Alexander Zverev

11/06/2021

Le à 22:00 CET

Daniel Medvedev, Russe, numéro 2 de l’ATP et tête de série numéro 2, remporté par 6-2 et 6-2 en une heure et vingt-cinq minutes pour Alexandre Zverev, joueur de tennis allemand, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 4, en demi-finale du tournoi ATP 1000 à Paris. Après ce résultat, la joueuse de tennis parvient à se qualifier pour la finale du tournoi ATP 1000 de Paris.

Pendant le match, le joueur russe a réussi à casser le service de son rival 4 fois, a eu une efficacité de 71% au premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 73% des points de service. Quant à l’Allemand, il n’a jamais réussi à casser le service, son efficacité était de 79%, il a fait 3 doubles fautes et réalisé 51% des points de service.

Après ce duel, demain dimanche à partir de 15h00 heure espagnole aura lieu la finale où Medvedev et le joueur serbe s’affronteront Novak Djokovic, numéro 1 et tête de série numéro 1.

Le tournoi Paris (ATP Paris) se déroule du 30 octobre au 7 novembre sur un court intérieur en dur. Au total, 75 joueurs participent à cette compétition. Au total, ce sont au total 56 joueurs qui arrivent en phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités.