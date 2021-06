Daniil Medvedev se qualifie pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

06/03/2021

Le à 05:15 CEST

Le joueur russe Daniel Medvedev, numéro 2 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et dix-huit minutes par 3-6, 6-1, 6-4 et 6-3 le joueur de tennis américain Tommy Paul, numéro 52 de l’ATP, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

L’Américain a réussi à casser le service de son rival 4 fois, tandis que le joueur russe, de son côté, l’a fait 8 fois. De même, le joueur russe a atteint 61% d’efficacité au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 65% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 65% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 50% des points de service.

Le Russe s’affrontera en huitièmes de finale avec le joueur américain Opelka Reilly, numéro 35 et tête de série numéro 32, vendredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Dans le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) 238 joueurs s’affrontent et la phase finale est constituée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du championnat et les invités. De plus, il se déroule entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en plein air.